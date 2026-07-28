Эта итерация программного обеспечения стала одной из важнейших с точки зрения безопасности за последнее время, пишет 24 Канал. Специалисты компании подробно описали более 75 исправлений для iPhone и iPad, тогда как для компьютеров Mac количество устраненных проблем превысило 150. В общем, если учесть все платформы Apple, разработчики ликвидировали 194 уникальных уязвимости.

Критические угрозы и их устранение

Среди исправленных ошибок особое внимание привлекают позволявшие злоумышленникам получать самые высокие права доступа к системе. К примеру, уязвимость в MediaRemote позволяла приложениям получать root-привилегии, а дефекты в Game Center помогали вредоносному ПО выходить за пределы своей изолированной "песочницы". Также были обнаружены пробелы, которые позволяли выполнять произвольный код при обработке специально подготовленных изображений или файлов SceneKit.

Отдельный блок работ касался ядра системы (Kernel) и двигателя WebKit, отвечающего за работу Safari. Программисты Apple устранили более десяти дыр в ядре, из-за которых происходила утечка памяти или внезапное завершение работы устройства. Интересно, что, несмотря на большое количество закрытых проблем, компания не зафиксировала случаев их реального использования хакерами против пользователей.

Подготовка к большим изменениям

Кроме безопасности, iOS 26.6 закладывает фундамент для релиза iOS 27, который ожидается уже в сентябре. Ключевым новшеством стала оптимизация индекса Spotlight. Поскольку будущая система получит более разумную Siri и новые возможности искусственного интеллекта, устройству нужно заранее проанализировать весь контент пользователя. Ранние тестеры заметили, что этот процесс мог длиться неделю и больше, поэтому Apple решила начать подготовку заранее, чтобы переход на новую операционную систему был максимально плавным.

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Защита от физических краж

Исследователи обнаружили в коде iOS 26.6 еще одну интересную функцию, которую Apple уже добавила, но официально пока не активировала. Речь идет о системе защиты от выхвата телефона из рук (anti-snatching). Технология должна распознавать момент, когда разблокированный iPhone внезапно выхватывается из рук, и автоматически блокирует экран. Это может оказаться мощным инструментом борьбы с уличными грабителями.

Также в системе появилось уведомление о пределе заблокированных контактов. Ранее пользователи не получали четких объяснений, почему они не могут добавить новый номер в "черный список", а теперь iPhone прямо предлагает удалить кого-то из предыдущих нежелательных абонентов, чтобы освободить место. Все эти меры имеют целью сделать пользование устройством более безопасным еще до выхода следующего обновления.