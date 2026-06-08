Apple випускає першу бету iOS 27: що потрібно зробити з iPhone перед установкою оновлення

Перші тестові версії нових операційних систем Apple традиційно привертають величезну увагу. Компанія вже готує першу бета-версію iOS 27 до розгортання. Водночас ранні збірки часто приховують проблеми, які можуть вплинути на роботу смартфона та встановлених програм.

Очікується, що Apple представить нову операційну систему на конференції WWDC 2026, а вже невдовзі після презентації компанія відкриє доступ до першої developer beta, доступної передусім для розробників, але встановити її зможуть усі бажаючі, повідомляє 24 Канал.

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Встановлення тестових збірок більше не вимагає платної підписки для розробників. Достатньо активувати відповідний пункт у налаштуваннях пристрою. Проте радимо не поспішати з оновленням, особливо якщо йдеться про основний смартфон.

Причина проста: перша developer beta традиційно залишається найменш стабільною версією системи за весь цикл розробки. Такі збірки Apple насамперед готує для тестування програмного забезпечення та пошуку помилок, а не для комфортного щоденного використання.

Ви можете зіткнутися з різними проблемами. Частина функцій, показаних під час презентації, часто з'являється лише в наступних бета-версіях. Крім того, можливі раптові перезавантаження пристрою, зависання інтерфейсу, підвищене нагрівання корпусу та значно швидший розряд акумулятора.

Окрему небезпеку становить сумісність застосунків. Банківські сервіси, корпоративні програми, месенджери та державні цифрові сервіси можуть працювати нестабільно або взагалі перестати запускатися. Деякі розробники швидко випускають оновлення сумісності, але іншим потрібні тижні або навіть місяці для адаптації своїх продуктів.

Що зробити перед встановленням iOS 27 developer beta?

Найважливіше правило перед встановленням будь-якої бета-версії – створити повноцінну резервну копію пристрою. Для можливого повернення на стабільну версію iOS недостатньо звичайного резервного копіювання через iCloud. Щоб все було максимально безпечним – необхідна локальна зашифрована копія, створена на комп'ютері. Саме вона дозволяє повернути не лише фотографії та документи, а й паролі, дані програм та інформацію зі застосунку "Здоров'я".

Для створення резервної копії потрібно під'єднати iPhone до комп'ютера. На комп'ютерах Mac використовується Finder, а на Windows – програма Apple Devices, яка замінила iTunes. Після вибору пристрою необхідно активувати резервне копіювання на комп'ютер, увімкнути шифрування локальної копії та задати пароль.

Особливу увагу варто приділити саме паролю шифрування. Apple не надає можливості відновити його у випадку втрати, тому пароль потрібно надійно зберегти. Також рекомендують не видаляти створену копію до моменту, коли користувач остаточно переконається, що нова система працює стабільно та не потребує відкату.

Як зберегти програми, які зникли з App Store?

Після переходу на бета-версію та подальшого повернення до стабільної системи деякі застосунки можуть виявитися недоступними для повторного завантаження. Саме тому слід додатково експортувати інсталяційні файли програм за допомогою утиліти iMazing.

Програма дозволяє створювати локальні копії встановлених застосунків у форматі IPA. Для цього потрібно підключити смартфон до комп'ютера, відкрити розділ програм у iMazing, вибрати необхідні застосунки та експортувати їх на жорсткий диск.

Такий підхід особливо корисний для програм, які вже зникли з магазину Apple або можуть стати недоступними в майбутньому. Крім того, перед оновленням рекомендують перевірити наявність логінів і паролів від усіх важливих сервісів, оскільки після відновлення системи часто доводиться проходити авторизацію повторно.

Чи варто встановлювати першу бету?

Перша бета iOS 27 більше підходить ентузіастам і розробникам, які готові миритися з помилками заради раннього доступу до нових можливостей. Найкращим варіантом для тестування залишається додатковий iPhone, який не використовується як основний робочий пристрій.

Якщо ж ви все-таки плануєте встановити систему на свій головний смартфон, підготовка повинна включати щонайменше два обов'язкові кроки: створення зашифрованої локальної резервної копії та збереження важливих застосунків через iMazing. Саме ці заходи допоможуть уникнути втрати даних і швидко повернутися до стабільної версії системи, якщо тестова збірка виявиться надто проблемною.