iOS 27 уже близько: перевірте, чи сумісний ваш смартфон з новою системою

Компанія Apple відкрила доступ до публічної бета-версії своєї нової операційної системи. Це традиційний етап, коли власники смартфонів можуть випробувати майбутні зміни ще до офіційного релізу. Проте цього року питання сумісності набуло особливої гостроти через вимогливі інтелектуальні функції.

Хто зможе встановити оновлення?

Apple продемонструвала неабияку лояльність до користувачів старих моделей, зберігши той самий перелік сумісних пристроїв, що був і в попередній версії системи, хоча спочатку очікувалося, що компанія попрощається з найстарішим поколінням з нині підтримуваних. Якщо ваш смартфон зараз успішно працює на iOS 26, ви гарантовано зможете оновити його до iOS 27. 24 Канал зібрав повний список смартфонів, які зможуть запускати нову систему.

Список смартфонів, які підтримують нову систему, охоплює значний часовий проміжок – від найновіших моделей до тих, що вийшли багато років тому. До переліку увійшли: вся лінійка iPhone 17 (включно з iPhone Air, Pro, Pro Max та 17e), iPhone 16e, серії iPhone 16, 15, 14, 13 та 12. Крім того, оновлення отримають власники iPhone 11, 11 Pro та Pro Max, а також користувачі iPhone SE другого покоління та новіших моделей.

Попри широкий список сумісності, розробники впровадили значні внутрішні зміни. Зокрема, користувачі помітять оновлений дизайн Liquid Glass, покращені функції безпеки дітей та суттєві доопрацювання у стандартних додатках, таких як "Повідомлення", FaceTime, "Карти" та "Музика".

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Інтелектуальний бар'єр: кому дістанеться Apple Intelligence?

Справжня інтрига iOS 27 криється у функціях штучного інтелекту, які Apple об'єднала під назвою Apple Intelligence. Тут компанія провела чітку межу за апаратною потужністю. Щоб скористатися оновленим інтерфейсом Siri або новими інструментами редагування фотографій, такими як Extend та Reframe, знадобиться процесор не нижче A17 Pro.

Це означає, що повноцінний доступ до нейронних мереж, вбудованих у сам смартфон, отримають лише власники iPhone 15 Pro та Pro Max, а також всієї лінійки iPhone 16 та iPhone 17.

Більш старі моделі, хоч і зможуть встановити iOS 27, залишаться без цих інноваційних інструментів через обмеження обчислювальної потужності застарілих чіпів. Ці пристрої отримують доступ до нових можливостей, таких як окрема програма Siri.

Ексклюзив для найпотужніших пристроїв

Найбільш прогресивні можливості штучного інтелекту Apple зарезервувала для ще вужчого кола смартфонів. Йдеться про функції, які працюють на основі найпотужнішої мовної моделі компанії, що функціонує безпосередньо на пристрої. Головною вимогою для їхньої роботи стала наявність 12 гігабайтів оперативної пам'яті.

Зараз цією можливістю можуть похвалитися лише три моделі: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max та новий iPhone Air. Власники цих гаджетів отримають доступ до ексклюзивної системи диктування, яка набагато точніше розуміє контекст мовлення користувача. Крім того, лише на цих пристроях можна буде налаштовувати голос Siri з різними рівнями темпу та емоційної експресивності.

Такий поділ функцій демонструє стратегію Apple на найближчі роки: компанія робить ставку на локальну обробку даних штучним інтелектом, що вимагає постійного нарощування обсягів оперативної пам'яті в нових пристроях.