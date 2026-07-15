Кто сможет установить обновление?

Apple продемонстрировала значительную лояльность к пользователям старых моделей, сохранив тот же список совместимых устройств, что и в предыдущей версии системы, хотя изначально ожидалось, что компания распрощается с самым старым поколением из тех, что поддерживаются в настоящее время. Если ваш смартфон сейчас успешно работает на iOS 26, вы гарантированно сможете обновить его до iOS 27. 24 Канал собрал полный список смартфонов, которые смогут запускать новую систему.

Список смартфонов, поддерживающих новую систему, охватывает значительный временной промежуток – от самых новых моделей до тех, что вышли много лет назад. В список вошли: вся линейка iPhone 17 (включая iPhone Air, Pro, Pro Max и 17e), iPhone 16e, серии iPhone 16, 15, 14, 13 и 12. Кроме того, обновление получат владельцы iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, а также пользователи iPhone SE второго поколения и более новых моделей.

Несмотря на обширный список совместимости, разработчики внесли значительные внутренние изменения. В частности, пользователи заметят обновленный дизайн Liquid Glass, улучшенные функции безопасности для детей и существенные доработки в стандартных приложениях, таких как "Сообщения", FaceTime, "Карты" и "Музыка".

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Интеллектуальный барьер: кому достанется Apple Intelligence?

Настоящая интрига iOS 27 кроется в функциях искусственного интеллекта, которые Apple объединила под названием Apple Intelligence. Здесь компания провела четкую границу по аппаратной мощности. Чтобы воспользоваться обновленным интерфейсом Siri или новыми инструментами редактирования фотографий, такими как Extend и Reframe, понадобится процессор не ниже A17 Pro.

Это означает, что полноценный доступ к нейронным сетям, встроенным в сам смартфон, получат только владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max, а также всей линейки iPhone 16 и iPhone 17.

Более старые модели, хотя и смогут установить iOS 27, останутся без этих инновационных инструментов из-за ограничений вычислительной мощности устаревших чипов. Эти устройства получат доступ к новым возможностям, таким как отдельное приложение Siri.

Эксклюзив для самых мощных устройств

Наиболее передовые возможности искусственного интеллекта Apple зарезервировала для еще более узкого круга смартфонов. Речь идет о функциях, работающих на основе самой мощной языковой модели компании, функционирующей непосредственно на устройстве. Главным требованием для их работы стало наличие 12 гигабайт оперативной памяти.

Сейчас этой возможностью могут похвастаться лишь три модели: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новый iPhone Air. Владельцы этих гаджетов получат доступ к эксклюзивной системе диктовки, которая гораздо точнее понимает контекст речи пользователя. Кроме того, только на этих устройствах можно будет настраивать голос Siri с различными уровнями темпа и эмоциональной выразительности.

Такое разделение функций демонстрирует стратегию Apple на ближайшие годы: компания делает ставку на локальную обработку данных с помощью искусственного интеллекта, что требует постоянного увеличения объемов оперативной памяти в новых устройствах.