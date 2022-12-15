Apple оновила всі свої операційні системи – iPadOS, macOS Ventura, watchOS та tvOS

Компанія Apple випустила планові оновлення для всіх своїх операційних систем. Про головну з них, iOS, ми писали в окремому матеріалі. У цьому ж розповідаємо про iPadOS, macOS Ventura, watchOS та tvOS.

Оновлення містять виправлення багів і деякі зміни для кожного актуального пристрою компанії. 24 канал зібрав найцікавіші зміни операційних систем.

Цікаво Apple випустила нову версію iOS з величезною кількістю оновлень

iPadOS 16.2

В операційну систему для планшетів додали нову програму Freeform, яка також тепер присутня на смартфонах, і функції "Спів" в Apple Music.

З'явилася підтримка зовнішнього дисплея з роздільною здатністю до 6K, доступна на iPad Pro 12,9 дюйма (5-го покоління і пізніших моделей), iPad Pro 11 дюймів (3-го покоління і пізніших моделей) і iPad Air (5-го покоління).

Доступне перетягування файлів і вікон із сумісного пристрою на під'єднаний дисплей і навпаки.

Підтримка використання до 4 додатків на дисплеї iPad і 4 на зовнішньому дисплеї.

macOS Ventura 13.1

Оновлення містить розширений захист даних iCloud, поліпшення наскрізного шифрування для резервного копіювання, зокрема для iCloud, заміток і фотографій.

watchOS 9.2

Останній апдейт для смартгодинників Apple також вносить виправлення помилок і додає кілька нових функцій. В Apple зазначають, що частина функцій може бути недоступна в деяких країнах.

У новому режимі "Маршрут гонки" можна порівнювати результати з попередніми тренуваннями.

Додаток "Тренування" надає точніші дані.

Застосунок "Шум" тепер показує інформацію про зниження рівня навколишнього шуму, під час використання AirPods Pro (1-го покоління) і AirPods Max з активним шумозаглушенням.

Користувачі Сімейних налаштувань тепер можуть керувати колонками HomePod, аксесуарами розумного будинку і користуватися ключами від будинку в Wallet.

У налаштуваннях Універсального доступу можна ввімкнути візуальне відображення активної функції "Сирена" на Apple Watch Ultra.

У функції AssistiveTouch поліпшено швидкість відгуку і точність жестів.

Доопрацьовано функцію "Розпізнавання аварії" на Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 і Apple Watch SE (2-го покоління).

Виправлено помилку, яка призводила до невірного відображення часу після вимкнення будильника в режимі "Сон".

Виправлено помилку, непотрібних даних під час сеансів усвідомленості.

tvOS 16.2

Додано підтримку режиму караоке в Apple Music, попередній перегляд фільмів Apple TV+, а також невеликі зміни в дизайні програми Apple TV.

Окреме важливе оновлення для старих iPhone та iPad

Згідно з примітками до iOS 15.7.2 та iPadOS 15.7.2, розробники усунули 17 різних вразливостей, які могли використовувати зловмисники для злому пристроїв з метою крадіжки даних. Оновлення доступне для всіх моделей iPhone, iPod і iPad, починаючи з iPhone 6s, iPod 7 Gen і iPad Air 2. Апдейти також містять усунення багів і помилок, виявлених у попередніх збірках ПЗ.

Крім того, Apple випустила додаток iCloud 14.1 для Windows з виправленням багів і помилок, а також низку оновлень macOS для старих комп'ютерів.