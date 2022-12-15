Обновления содержат исправления багов и некоторые изменения для каждого текущего устройства компании. 24 канал собрал интереснейшие изменения операционных систем.
Интересно Apple выпустила новую версию iOS с огромным количеством обновлений
iPadOS 16.2
- В операционную систему для планшетов добавили новую программу Freeform, которая также теперь присутствует на смартфонах, и функцию "Пение" в Apple Music.
- Появилась поддержка внешнего дисплея с разрешением до 6K, доступна на iPad Pro 12,9 дюйма (5-го поколения и более поздних моделей), iPad Pro 11 дюймов (3-го поколения и более поздних моделей) и iPad Air (5-го поколение).
- Доступно перетаскивание файлов и окон из совместимого устройства на подключенный дисплей и обратно.
- Поддержка использования до 4 приложений на дисплее iPad и 4 на внешнем дисплее.
macOS Ventura 13.1
Обновление содержит расширенную защиту данных iCloud, улучшение сквозного шифрования для резервного копирования, в том числе для iCloud, заметок и фотографий.
watchOS 9.2
Последний апдейт для смарт-часов Apple также вносит исправление ошибок и добавляет несколько новых функций. В Apple отмечают, что часть функций может быть недоступна в некоторых странах.
- В новом режиме "Маршрут гонки" можно сравнивать результаты с предварительными тренировками.
- Приложение "Тренировка" предоставляет более точные данные.
- Приложение "Шум" теперь показывает информацию о снижении уровня окружающего шума при использовании AirPods Pro (1-го поколения) и AirPods Max с активным шумоподавлением.
- Пользователи семейных настроек теперь могут управлять колонками HomePod, аксессуарами умного дома и пользоваться ключами от дома в Wallet.
- В настройках Универсального доступа можно включить визуальное отображение активной функции Сирена на Apple Watch Ultra.
- У функции AssistiveTouch улучшена скорость отклика и точность жестов.
- Доработана функция "Распознавание аварии" на Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 и Apple Watch SE (2-го поколения).
- Исправлена ошибка, которая приводила к неверному отображению времени после отключения будильника в режиме "Сон".
- Исправлена ошибка ненужных данных во время сеансов осознанности.
tvOS 16.2
Добавлена поддержка режима караоке в Apple Music, предварительный просмотр фильмов Apple TV+, а также небольшие изменения в дизайне Apple TV.
Отдельное важное обновление для старых iPhone и iPad
Согласно примечаниями до iOS 15.7.2 и iPadOS 15.7.2, разработчики устранили 17 различных уязвимостей, которые могли использовать злоумышленники для взлома устройств с целью кражи данных. Обновление доступно для всех моделей iPhone, iPod и iPad, начиная с iPhone 6s, iPod 7 Gen и iPad Air 2. Апдейты также содержат устранение багов и ошибок, обнаруженных в предыдущих сборниках ПО.
Кроме того, Apple выпустила приложение iCloud 14.1 для Windows с исправлением багов и ошибок, а также целый ряд обновлений macOS для старых компьютеров.