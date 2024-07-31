Не чекайте Apple Intelligence разом із новими iPhone у вересні: що задумала компанія

Судячи з усього, майбутній iPhone 16 надійде в продаж або взагалі без Apple Intelligence, або з дуже обмеженою функціональністю на початку з подальшим поступовим запуском інших можливостей. Про це свідчать деякі ознаки, зокрема перша тестова версія, яка стала доступна розробникам програмного забезпечення.

Спочатку в мережі з'явилися чутки про те, що Apple Intelligence не вийде разом із новими iPhone 16 узагалі, про що писало видання Bloomberg. Згодом же інформацію було уточнено, тож тепер зазначається, що ШІ на запуску смартфонів усе ж буде, але в дуже обмеженому вигляді – головних та найбільш очікуваних функцій ми не побачимо, але деякі зможемо випробувати вже в перші дні, пише 24 Канал.

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Що відомо

Функції штучного інтелекту повинні стати для користувачів найбільшою причиною перейти на нові моделі, адже в апаратному плані iPhone 16, як очікується, не запропонують нічого нового. Тож відсутність Apple Intelligence може відштовхнути принаймні частину з потенційних покупців.

Позавчора Apple випустила першу тестову збірку iOS 18.1 для розробників, яка надає доступ до обмеженого набору функцій Apple Intelligence:

Інструменти для написання текстів зі штучним інтелектом

Деякі поліпшення Siri, включаючи підтримку контексту між запитами та оновлений дизайн.

Функції пошти, включаючи резюмування та розумні відповіді.

Пошук природною мовою у програмі "Фотографії" та багато іншого.

Підсумки транскрипцій.

Але навіть для розробників Apple не поспішає. Деякі функції, які всі очікували побачити в бета-версії 18.1, так і не з'явилися, зокрема інструмент для генерації зображень зі штучним інтелектом Image Playground. Це змушує задуматися про те, що компанія не випускатиме публічну бету для iOS 18.1. Так само було з першим виходом Siri, адже запуск бета-версій і без того є складним процесом, а у випадку з численними функціями ШІ він ускладнюється в рази.

Яких функцій немає в тестовій версії

Image Playground, інструмент для створення зображень зі штучним інтелектом.

Genmoji, який використовує технологію Image Playground для створення власних емодзі.

Пріоритетні сповіщення — інструмент, який гарантує, що ви бачитимете найважливіші сповіщення.

Функція для видалення небажаних об'єктів із зображень у додатку "Фотографії".

Більшість ключових оновлень Siri, такі як робота в усіх додатках.

Інтеграція з ChatGPT.

Деякі обіцяні оновлення в Apple Mail.

Коли чекати

Наразі все, що офіційно оголосила Apple, – це те, що Apple Intelligence буде запущено "восени". Враховуючи, що у США осінь рахується з 22 вересня до 20 грудня, ми можемо побачити ШІ навіть не через місяць після презентації iPhone.

Одна з найочікуваніших функцій, яку хочуть бачити користувачі, – це нова Siri з інтегрованим у неї ChatGPT. Голосовий помічник уже давно критикують за недосконалість, а штучний інтелект може вивести його на абсолютно новий рівень. Однак Bloomberg стверджує, що це оновлення не слід очікувати до 2025 року, та й навіть у цьому випадку воно також спочатку вийде лише для розробників. WSJ з цим не погоджується й каже, що інтеграція все-таки відбудеться до кінця 2024 року. Нам лишається лише чекати, щоб побачити, хто з них має рацію.

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iPhone 16 не матиме більшості функцій штучного інтелекту на старті продажів

Наразі неможливо сказати, які функції запустять прямо на початку, а яких доведеться чекати. Насправді для Apple це не рідкість – запускати оголошені функції пізніше. Один з останніх випадків, про які можна згадати, – це екстрений виклик через супутник. Компанія оголосила про функцію на презентації у вересні 2022 року, а випустила в листопаді лише в США. Іншим країнам довелося чекати ще довше, а в багатьох вона й досі недоступна.

Так само було з режимом "Портрет" для камери, який компанія анонсувала для iPhone 7 Plus у 2016 році, але випустила більші ніж через місяць.