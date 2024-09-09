iPhone 16 анонсували офіційно: чим цікавий новий смартфон Apple

Компанія Apple офіційно анонсувала iPhone 16 та iPhone 16 Plus, представивши кілька нових функцій, зокрема спеціальну кнопку керування камерою та розширені можливості штучного інтелекту. Apple продемонструвала дизайн і технологічні вдосконалення свого нового смартфона.

Покращене керування камерою та дизайн

Однією з визначних особливостей iPhone 16 є нова ємнісна кнопка "Керування камерою", розроблена для того, щоб зробити зйомку фотографій та відео більш плавною, зазначає Техно 24. Ця сенсорна кнопка, розташована на бічній панелі пристрою, дозволяє користувачам робити знімки або регулювати рівень зуму простим рухом пальця.

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Крім того, Apple додала нову кнопку дії, яка раніше була ексклюзивною для iPhone 15 Pro, замінивши традиційний перемикач відключення звуку для швидкого доступу до функцій, які можна налаштувати.

Серія iPhone 16 також може похизуватися найміцнішим на сьогодні склом Apple, що забезпечує підвищену міцність і стійкість до подряпин. Екран iPhone 16 має діагональ 6,1 дюйма, а більша модель iPhone 16 Plus – 6,7 дюйма, зберігаючи при цьому витончені та зручні форм-фактори попередніх моделей.



Дисплей iPhone 16 / Фото Apple

Потужність і продуктивність з чипом A18

В основі iPhone 16 лежить новий чип Apple A18, який забезпечує приріст продуктивності до 30% порівняно з чипом A16 Bionic в iPhone 15.

A18 має шестиядерний процесор, 5-ядерний графічний процесор і 16-ядерний нейронний рушій, оптимізований для швидшої та ефективнішої роботи штучного інтелекту.

Чип також містить нову підсистему пам'яті, призначену для більш ефективної обробки трафіку даних, і побудований з використанням 3-нанометрової технології другого покоління для підвищення енергоефективності.

Створено для Apple Intelligence

Apple наголосила, що iPhone 16 "створений з нуля" для Apple Intelligence, набору функцій компанії, керованих штучним інтелектом. Ці можливості тепер більш інтегровані, ніж будь-коли, що забезпечує швидкий доступ до функцій ШІ за допомогою кнопки "Керування камерою", таких як розширене редагування фотографій та покращена обробка відео.



Коротко про iPhone 16 / Фото Apple

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Доступність та кольори

iPhone 16 буде доступний у низці нових кольорів, що додасть свіжого вигляду новітній лінійці Apple. Ціна iPhone 16 стартує від 799 доларів та iPhone 16 Plus від 899 доларів.



Ціна iPhone 16 та 16 Plus / Фото Apple