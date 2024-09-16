iPhone 16 вийде без ключових функцій Apple

iPhone 16, який рекламують як першу модель, розроблену "з нуля для Apple Intelligence", не матиме деяких довгоочікуваних функцій, коли він з'явиться на ринку.

Попри те, що Apple зосередилася на своїй новій системі штучного інтелекту, перші користувачі iPhone 16 не матимуть доступу до Apple Intelligence "з коробки" інформує Техно 24. Річ у тім, що програмне забезпечення буде готове лише у жовтні.

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У своїй черговій розсилці аналітик Bloomberg Марк Гурман повідомив, що Apple Intelligence потребуватиме оновлення програмного забезпечення для активації своїх можливостей, а це означає, що початкова версія iPhone 16 буде позбавлена однієї з ключових переваг на старті продажів.

Ця затримка стосується і iPhone 15 Pro, який також працюватиме з функціями Apple Intelligence, як тільки вийде відповідне оновлення операційної системи iOS 18.1.

Apple планує випустити більше оновлень пізніше цього року, щоб додати нові функції.

У грудні користувачі можуть очікувати на емодзі, згенеровані штучним інтелектом, під назвою Genmoji.

Також згодом вийде функція Image Playground – генератор зображень.

– генератор зображень. Пізніше цього року слід очікувати і на інтеграцію з популярним сервісом ChatGPT, який доповнюватиме Siri, якщо користувач надасть відповідну згоду.

До речі про Siri. Користувачам, які сподіваються на вдосконалення цифрового асистента, доведеться почекати на необхідне оновлення аж до березня наступного року.

Що ж отримає iPhone 16 на старті

Окрім механічних оновлень, про які ми писали раніше, iPhone 16 отримає двоступеневий затвор у кнопці керування камерою для блокування фокусу та експозиції, а також конкурента Google Lens під назвою Visual Intelligence, який також буде інтегрований у кнопку керування камерою.

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Решту оновлень майбутнім власникам смартфона доведеться чекати. Крім того, функції Apple Intelligence на старті будуть доступні лише в США і виключно англійською мовою, тож якщо ви очікували випробувати їх в інших країнах, вам доведеться зачекати ще довше.