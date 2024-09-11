iPhone 16 помітили у першому тесті потужності, але результати бентежать

iPhone 16 був помічений у першому тесті продуктивності лише через кілька годин після анонсу. На превеликий подив, він отримав нижчу багатоядерну оцінку, ніж торішні смартфони компанії на чипі A17 Pro, тож після деяких затримок смартфон був перевірений ще раз. Що показують нові результати?

Результати перших тестів

Перший тест показав результати набагато нижчі, ніж можна було б очікувати від A18 або A18 Pro. Але панікувати рано.

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У той час як одноядерний показник був пристойним, оскільки бенчмарк показав результат 3 114 балів, багатоядерна категорія вельми здивувала, адже показник вийшов меншим, ніж у iPhone 15 Pro Max з його A17 Pro. За логікою, новий чип повинен був би переважати, тим більше, що компанія про це сказала на презентації.

Але проблему вбачають у тому, що Geekbench 6 просто потребував оновлення, щоб відобразити реальну продуктивність iPhone 16. Коли був офіційно анонсований процесор M4, результат Geekbench 6 з'явився майже відразу, але SoC показав нижчу тактову частоту, ніж M3.

Судячи з усього, iPhone 16 зіткнувся з тією ж проблемою. Але вона вже, здається, виправлена, оскільки в нових тестах усе геть інакше.

Другий тест

Після повторних випробувань продуктивності результати показують майже на 28 відсотків вищий показник порівняно з попереднім бенчмарком. Покращився результат як в одноядерних тестах, так і в багатоядерних.

A18 отримав одноядерний і багатоядерний результат 3 409 і 8 492 бали відповідно. Порівняно з попередніми результатами, перша оцінка зросла на 9,5%, тоді як друга категорія показала найбільший стрибок, отримавши майже 28% більше. Це, безумовно, вражаючі результати, і можна з упевненістю сказати, що A18 швидший за A17 Pro, чого й слід було очікувати.

Варто зазначити, що невідомо, яка сама модель лінійки тестувалась в обох випадках і чи була це взагалі одна й та сама. Цілком може виявитись, що у першому випадку протестували базовий iPhone 16, а в другому – Pro-версію. Якщо це так, то Apple явно прорахувалась і видала гірші смартфони, ніж торік. Але якщо другий тест є дійсно уточненням першого, то проблема таки була в Geekbench.