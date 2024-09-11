iPhone 16 заметили в первом тесте мощности, но результаты смущают

iPhone 16 был замечен в первом тесте производительности лишь через несколько часов после анонса. К большому удивлению, он получил более низкую многоядерную оценку, чем прошлогодние смартфоны компании на чипе A17 Pro, поэтому после некоторых задержек смартфон был проверен еще раз. Что показывают новые результаты?

Результаты первых тестов

Первый тест показал результаты гораздо ниже, чем можно было бы ожидать от A18 или A18 Pro. Но паниковать рано.

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В то время как одноядерный показатель был приличным, поскольку бенчмарк показал результат 3 114 баллов, многоядерная категория весьма удивила, ведь показатель получился меньшим, чем у iPhone 15 Pro Max с его A17 Pro. По логике, новый чип должен был бы преобладать, тем более, что компания об этом сказала на презентации.

Но проблему видят в том, что Geekbench 6 просто нуждался в обновлении, чтобы отобразить реальную производительность iPhone 16. Когда был официально анонсирован процессор M4, результат Geekbench 6 появился почти сразу, но SoC показал более низкую тактовую частоту, чем M3.

Судя по всему, iPhone 16 столкнулся с той же проблемой. Но она уже, кажется, исправлена, поскольку в новых тестах все совершенно иначе.

Второй тест

После повторных испытаний производительности результаты показывают почти на 28 процентов выше показатель по сравнению с предыдущим бенчмарком. Улучшился результат как в одноядерных тестах, так и в многоядерных.

A18 получил одноядерный и многоядерный результат 3 409 и 8 492 балла соответственно. По сравнению с предыдущими результатами, первая оценка выросла на 9,5%, тогда как вторая категория показала самый большой скачок, получив почти 28% больше. Это, безусловно, впечатляющие результаты, и можно с уверенностью сказать, что A18 быстрее A17 Pro, чего и следовало ожидать.

Стоит отметить, что неизвестно, какая именно модель линейки тестировалась в обоих случаях и была ли это вообще одна и та же. Вполне может оказаться, что в первом случае протестировали базовый iPhone 16, а во втором – Pro-версию. Если это так, то Apple явно просчиталась и выдала хуже смартфоны, чем в прошлом году. Но если второй тест является действительно уточнением первого, то проблема таки была в Geekbench.