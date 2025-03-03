iPhone 16e надійшов у продаж: смартфон вже розібрали і знайшли дещо цікаве
- iPhone 16e надійшов у продаж 3 березня, і фахівці REWA Lab розібрали його, виявивши, що акумулятор має збільшену ємність і легше замінюється.
- Розбірка показала, що iPhone 16e містить чип Apple A18 і мобільний модем C1, але ремонтопридатність зменшилась через складність демонтажу чипа A18.
У понеділок, 3 березня, в магазинах Apple та у ритейлерів стартував продаж нового смартфона iPhone 16e, попередні замовлення на який відкрилися минулого тижня. Фахівці REWA Lab провели детальну розбірку пристрою, дослідивши можливість заміни акумулятора, материнську плату та інші компоненти новинки.
Акумулятор iPhone 16e не лише отримав збільшену ємність, а й став легшим у заміні завдяки спеціальному клею, який можна розм’якшити за допомогою 9-вольтового джерела живлення або зарядного пристрою USB Type-C, повідомляє 24 Канал.
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Така технологія вперше з’явилася в iPhone 16 та iPhone 16 Plus минулого року, і, ймовірно, буде застосована й надалі. Опубліковане лабораторією відео демонструє, що ємність батареї iPhone 16e складає 4005 мАг (15,55 Вт·год), що на 12% більше за 3561 мАг (13,83 Вт·год) у стандартного iPhone 16 при тій самій напрузі.
Розбірка iPhone 16e
Розбірка також дозволила дослідити материнську плату iPhone 16e, яка містить чип Apple A18 та розроблений Apple мобільний модем C1. За словами фахівців, ремонтопридатність пристрою зменшилася, оскільки чип A18 став складнішим у демонтажі.