iPhione 16e отримав сучасний дизайн без фізичної кнопки Home, порт USB-C, кнопку Action Button замість перемикача беззвучного режиму, а також 48-мегапіксельну основну камеру.
Читайте на сайті Apple представила iPhone 16e – найдоступніший айфон з топовою начинкою та ШІ
Найдешевший айфон доступний у двох кольорах – чорному та білому. Попереднє замовлення стартувало 21 лютого, а у продаж смартфон надійшов 28 лютого.
iPhone 16E буде доступним у двох кольорах / Фото Apple
Офіційні ціни на iPhone 16E в США:
- 128 ГБ – 599 доларів (близько 23 500 грн)
- 256 ГБ – 699 доларів (близько 27 400 грн)
- 512 ГБ – 899 доларів (близько 35 200 грн)