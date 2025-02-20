iPhione 16e получил современный дизайн без физической кнопки Home, порт USB-C, кнопку Action Button вместо переключателя беззвучного режима, а также 48-мегапиксельную основную камеру.
Читайте на сайте Apple представила iPhone 16e – самый доступный айфон с топовой начинкой и ИИ
Самый дешевый айфон доступен в двух цветах – черном и белом. Предварительный заказ стартовал 21 февраля, а в продажу смартфон поступил 28 февраля.
iPhone 16E будет доступен в двух цветах / Фото Apple
Официальные цены на iPhone 16E в США:
- 128 ГБ – 599 долларов (около 23 500 грн)
- 256 ГБ – 699 долларов (около 27 400 грн)
- 512 ГБ – 899 долларов (около 35 200 грн)