Тонкий iPhone 17 Air отримає одну з найкращих фішок від моделей Pro

Очікується, що ультратонкий iPhone 17 Air отримає стільки ж оперативної пам’яті, скільки й обидві моделі iPhone 17 Pro. Хоча раніше вважалося, що Air матиме простіші характеристики через менший корпус, інсайдер каже, що Apple навпаки йде на зближення з преміальними пристроями.

Деталі

Apple готується зробити серйозний крок у плані продуктивності: за даними аналітика Мінг-Чі Куо, новий iPhone 17 Air отримає 12 гігабайтів оперативної пам’яті – як і моделі iPhone 17 Pro та Pro Max. Це стане помітним стрибком уперед порівняно з поточними iPhone 16, де всі моделі, включно з Pro-версіями, мають лише 8 гігабайтів, повідомляє 24 Канал.

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За словами Куо, Apple переглянула свої ранні плани. Спочатку очікувалося, що 12 гігабайтів отримає лише найдорожчий iPhone 17 Pro Max. Тепер же така конфігурація буде доступна і в тонкому iPhone 17 Air, який має стати не лише легшим та елегантнішим, а й потужнішим.

Є ймовірність, що навіть базова модель iPhone 17 також отримає 12 гігабайтів оперативної пам’яті, але це залежатиме від ситуації з поставками. Куо зазначає, що остаточне рішення Apple ухвалить у травні, а все впирається в потенційний дефіцит компонентів. Якщо ж із ланцюгами постачання все буде добре, новий стандарт оперативної пам’яті дійсно можуть поширити й на звичайну версію.

Сьогодні Apple пропонує 8 гігабайтів оперативної пам’яті у всіх моделях iPhone 16, включно з Pro, а також в iPhone 16e та 16 Plus. Цей обсяг є мінімально необхідним для роботи функцій Apple Intelligence. Саме тому функції ШІ підтримують лише смартфони від iPhone 15 Pro та 15 Pro Max і новіші, оскільки це перші моделі з 8 гігабайтів пам’яті, тоді як iPhone 15 та 15 Plus лишилися без функцій ШІ.

Підвищення обсягу оперативної пам’яті має покращити продуктивність багатозадачності та стабільну роботу генеративних функцій штучного інтелекту. Це відповідає загальному тренду Apple: минулого року компанія вже подвоїла базовий обсяг оперативної пам’яті у Mac з 8 до 16 гігабайтів, а зараз лиш одна модель iPad – найдешевший iPad 11 за 349 доларів – має менше ніж 8 гігабайтів.

Куо також прогнозує: навіть якщо цього року базовий iPhone 17 не отримає 12 гігабайтів оперативки, то починаючи з iPhone 18, які Apple представить у 2026 році, всі моделі вже точно матимуть 12 гігабайтів оперативної пам’яті за замовчуванням. Зростання потреб у ШІ-функціях змушує компанію адаптувати свою технічну базу під нові виклики.

Анонс лінійки iPhone 17 заплановано на вересень.