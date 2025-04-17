Ціна кусатиметься

Інсайдер Instant Digital повідомляє на платформі Weibo, що очікувана ціна пристрою становитиме від 2100 до 2300 доларів. Це помітно більше, ніж у конкурентів – наприклад, Samsung Galaxy Fold 6 стартує з 1900 доларів, а Google Pixel 9 Pro Fold взагалі починається з 1799 доларів, повідомляє 24 Канал.

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Очікується, що Apple представить свій перший складаний смартфон наступного року в межах лінійки iPhone 18. Згідно з наявною інформацією, пристрій отримає два дисплеї: 5,5-дюймовий зовнішній та великий внутрішній екран на 7,8 дюйма із співвідношенням сторін майже 4:3.

Компанія також планує вирішити типову для подібних гаджетів проблему – помітну складку на екрані. Цей недолік наразі є однією з причин, чому багато людей не поспішають переходити на складані смартфони. Як би компанії не намагалися, поки що нікому не вдалося зробити місце згинання невидимим.

Аналітик Мінг-Чі Куо раніше вже припускав, що ціна складаного iPhone перевищить 2000 доларів. Тепер же завдяки оцінкам Instant Digital ми маємо трохи більше ясності.

Так, пристрій буде найдорожчим серед складаних смартфонів, але з огляду на практику Apple та очікування користувачів – це не дивує. До того ж iOS давно показує себе куди краще на великих дисплеях, ніж Android, тож багато хто роками чекав саме на планшетоподібний iPhone.

Виробництво, ймовірно, стартуватиме обережно, з меншими обсягами, щоб спочатку перевірити реакцію ринку й не повторити долю Apple Vision Pro, гарнітури, яку компанія була змушена припинити виробляти через низький попит. Але якщо все піде за планом, реліз відбудеться вже у 2026 році. Деякі аналітики навіть вважають, що саме цей пристрій може стати поворотним моментом для Apple після нещодавнього падіння продажів.