Ви будете раді побачити ці два чудові оновлення у майбутньому iPhone 17

Лінійка iPhone 17 зараз привертає чимало уваги, оскільки довкола неї гуляє величезна кількість чуток. Хтось пророкує їй повністю новий дизайн, інші говорять про камери. У новому витоку інформації мова йде про два невеликі оновлення, але вони повинні сподобатись буквально всім.

Як це буде

Apple запровадила Dynamic Island з виходом iPhone 14 Pro. Це стало досить значною зміною у флагманських моделях, оскільки компанія хотіла відійти від того, що користувачі прозвали "чубчиком" – великого вирізу, який спускався на екран з верхньої рамки. Поряд із цим два базові смартфони лишалися ще з вирізом. Вся лінійка iPhone 15 і iPhone 16 вийшла з Dynamic Island, і ось уже три роки компанія зберігає цей дизайн. За даними MyDrivers, наступного року Apple планує випустити моделі iPhone 17 Pro з дещо меншим Dynamic Island, і для цього вона планує використати технологію Meta Lens, повідомляє 24 Канал.

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Технологія металінзи, судячи з усього, буде застосована лише на моделях Pro. Вона дозволить зробити модуль Face ID меншим, ніж зараз, і саме за рахунок цього компанія зможе зменшити розмір усього блоку.

Джерело також стверджує, що рамки пристрою стануть ще меншими, оскільки компанія поступово переходить до повноекранного дизайну iPhone. Це начебто повинно давати сильніший загальний візуальний ефект.

Зрештою, метою Apple є перехід до повноекранного дизайну без відволікаючих елементів спереду. Це означає, що, окрім нульових рамок, компанія також прагне повністю усунути динамічний острівець. Для цього Apple доведеться впровадити та вдосконалити датчики та камеру під дисплеєм, якщо вона планує дотримуватися підходу Face ID, а не повернутися до відбитка пальця.

Звіт також підтверджує попередні чутки про те, що iPhone 17 Pro матиме дизайн з подвійним покриттям, поєднуючи скло та алюміній на задній панелі для можливості бездротової зарядки. Нещодавно також повідомлялося, що компанія вже не планує розташовувати датчики камер на прямій лінії, як у лінійці Google Pixel. Замість цього компанія продовжить використовувати той самий трикутний модуль камери, що і в iPhone 16 Pro.

Очікується, що в iPhone 17 Pro також відбудуться значні зміни в камерах, але основні оновлення заплановані на iPhone 18, про що ми також нещодавно писали. Крім iPhone 17 Pro, Apple також змінить дизайн iPhone 17 і представить нову модель "Air", яка буде тоншою за iPhone 6, що вийшов у 2014 році.