Нарешті інновації: iPhone 17 Slim може бути геть не тим, про що ми весь час думали

На початку травня з'явилися чутки про те, що Apple планує відправити на пенсію модель iPhone Plus, яка є найменш популярною в лінійці, а натомість запропонує щось під назвою Slim – смартфон, який отримає тонший корпус, ніж інші пристрої. Припускалося, що він замінить собою скасовану нішу, отримавши простіші характеристики, ніж найдорожчі моделі. Але нові дані свідчать про інше.

Як це буде

За останні кілька років дизайн iPhone від Apple дещо застиг. Компанія лише збільшила камери, погралася з матеріалом корпусу і назвала це редизайном. Здається, тепер інженери та дизайнери Apple наполегливо працюють над тим, щоб домогтися серйозних змін, але зроблять це не в поколінні 2024 року, а лише в наступному, з iPhone 17.

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iPhone Slim (назва не підтверджена) нібито матиме менший дисплей, ніж "Pro Max", буде тоншим і коштуватиме дорожче. У витоку йдеться про те, що Slim стане не лише найбільш преміальним, але й найдорожчим смартфоном, який коли-небудь випускала компанія. Тобто він не замінить собою дешевший Plus, а навпаки підніме планку.

Якщо компанія планує "серйозний редизайн", як згадує джерело, це може додати пару сотень доларів до ціни iPhone 15 Pro Max.

Пристрій також зазнає змін у розташуванні камер, тепер нагадуючи дизайн Google Pixel . У звіті згадується, що камери перемістяться з лівого боку до центру й будуть розташовані горизонтально.

. У звіті згадується, що камери перемістяться з лівого боку до центру й будуть розташовані горизонтально. Спереду iPhone 17 Slim матиме вужчий динамічний острівець або навіть єдиний отвір камери для збільшення площі екрана та мінімізації нав'язливих елементів. Якщо справдиться друге, то це означатиме, що компанія таки знайшла спосіб сховати датчики FaceID під екран.

Розмір дисплея, як очікується, не збільшиться, оскільки він буде знаходитися в діапазоні від 6,1 до 6,7 дюйма, як і Plus.

Очікується також, що пристрій працюватиме на базі чипа A19 Pro і з покращеною фронтальною камерою.

Втім, на даному етапі все це лише перші чутки, до реалізації яких лишається два майже два роки. За цей час компанія може багато чого змінити. Цього ж року на нас очікує iPhone 16, який не принесе відчутних змін у дизайні, але робитиме ставку на програмне забезпечення, додаючи штучний інтелект в операційну систему.