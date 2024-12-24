Перші деталі про iPhone 18, який вийде у 2026 році, розкривають дещо цікаве про камеру

iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max нібито запровадять технологію змінної діафрагми у 2026 році. Нідерландський виробник напівпровідників BESI постачатиме пластини для цього оновлення.

Що про це відомо

Технологія змінної діафрагми була вперше представлена, коли Samsung спробувала провести сміливий експеримент, додавши таке оновлення до своїх Galaxy S8 і Galaxy S8+ кілька років тому. На жаль, відсутність позитивного сприйняття означала, що ця функція не затримається в інших флагманах корейського гіганта. Проте Apple, як повідомляється, хоче теж спробувати свої сили. Станеться це нібито не в найближчому iPhone 17, а ще через рік, в iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max, повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітика Мін-Чі Куо.

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Партнером цього задуму виступить виробник напівпровідників BESI. У 2024 році він, як пишуть ЗМІ, зазнав певного спаду, але співпраця з Apple може повернути компанію на шлях прибутковості.

Відомо, що основним постачальником об'єктива зі змінною апертурою для iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max буде компанія Sunny Optical, а компанія Largan буде вторинним виробником, який покриє решту поставок. Проте об'єктив — не єдиний компонент, який бере участь у роботі технології змінної діафрагми для смартфонів. BESI постачатиме леза, які стискаються і розтискаються для регулювання значення діафрагми, каже Мін-Чі Куо.

Ці леза стануть вирішальним оновленням і нададуть iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max нові можливості для зйомки. Для Apple характерно впроваджувати технологічні стандарти набагато пізніше за конкурентів, особливо в категорії камер. Компанія спочатку чекає, коли інші виробники доведуть ту чи іншу технологію до найкращого вигляду й стабілізують ціну. Далі вона бере всі напрацювання, вносить свої корективи та інновації, а потім, хоч і з запізненням, але випускає щось дійсно якісне і корисне, а не експериментальне і занадто дороге. Так, наприклад, було з тетрапризмовим телеоб'єктивом, який вийшов ексклюзивно для iPhone 15 Pro Max, а згодом для iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max у цьому році.

Samsung ніколи не намагалась підтримувати й розвивати об’єктив із змінною діафрагмою. Це свідчить про те, що користувачі відкинули цю функцію як не більше ніж трюк. У той час флагмани постачалися лише з однією камерою на задній стороні смартфона, тож не було великої варіативності, яка б покращувала якість зйомки для користувачів. Тепер, коли на одній задній панелі практично будь-якого флагманського смартфона можна знайти ширококутну, надширококутну і телефотокамеру, є сенс повернути технологію змінної діафрагми, щоб додати ще одну опцію в арсенал мобільних камер.

Що таке технологія змінної діафрагми або апертури

Технологія змінної діафрагми (апертури) у смартфонах дозволяє камері адаптуватися до різних умов освітлення, змінюючи розмір отвору, через який проходить світло до сенсора. Це схоже на роботу зіниці людського ока, яка розширюється або звужується залежно від яскравості навколишнього середовища.

Діафрагма складається з таких собі "пелюстків" (саме те, що постачатиме BESI), які можуть відкриватися або закриватися, змінюючи розмір отвору. При яскравому освітленні діафрагма звужується (наприклад, до f/2.4), зменшуючи кількість світла, що потрапляє на сенсор. У темних умовах діафрагма розширюється (наприклад, до f/1.5), пропускаючи більше світла для кращої якості зображення.

Широка діафрагма (менше значення f) створює меншу глибину різкості, розмиваючи фон і виділяючи об'єкт зйомки. Вузька діафрагма (більше значення f) збільшує глибину різкості, роблячи більше деталей у фокусі.

Переваги змінної діафрагми у смартфонах:

Адаптація до освітлення. Забезпечує оптимальну експозицію в різних умовах освітлення без необхідності використання спалаху.

Покращена якість зображення. Дозволяє отримувати чіткіші та яскравіші фотографії, особливо в умовах низького освітлення.

Творчі можливості. Дає змогу експериментувати з глибиною різкості та створювати художні ефекти розмиття фону.

Коли ви бачите характеристики камер смартфона, у них діафрагма завжди вказується лише одним значенням, тобто вона незмінна. Варто зазначити, що хоча змінна діафрагма додає гнучкості, вона є лише одним із багатьох факторів, що впливають на якість фотографій. Інші важливі аспекти включають розмір сенсора, якість оптики та програмну обробку зображень.