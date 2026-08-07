iPhone 18 Pro Max проти Pixel 11 Pro XL: як порівнюються головні флагмани Apple та Google

Осінь обіцяє бути гарячою для шанувальників технологій, адже наближається реліз двох найочікуваніших смартфонів року. Apple і Google готують масштабні оновлення для своїх топових пристроїв, переходячи на 2-нанометрові процесори та впроваджуючи нові ШІ-функції. Розповідаємо, чим дивуватимуть майбутні флагмани та який з них має більше шансів на успіх.

Обидві компанії вже готують свої наступні топові смартфони до анонсу. Google покаже смартфони 12 серпня, тоді як Apple, за попередніми припущеннями, може орієнтуватися на 9 вересня. Обидва флагмани стануть дорожчими – Google підвищить стартову ціну до 1299 доларів, але компенсує це подвоєнням базової пам'яті до 256 ГБ, тоді як вартість iPhone 18 Pro Max зросте до тих же 1299 або навіть 1399 доларів, пише 24 Канал.

Що зміниться в дизайні та дисплеях?

Apple збереже 6,9-дюймовий екран для свого флагмана, проте він отримає суттєве оновлення – зменшений виріз Dynamic Island. Компанії вдалося розмістити ключові компоненти Face ID під склом. Також очікується використання вдосконаленого антиблікового покриття. Смартфон може стати найважчим в історії через збільшену батарею, а серед нових кольорів фігурують Dark Cherry, Light Blue та Silver-Gray.

Pixel 11 Pro XL збереже 6,8-дюймовий екран з піковою яскравістю понад 2555 ніт. Головною візуальною особливістю стане "Pixel Glow" або HiLight – багатоколірний світлодіодний масив на задній панелі, вбудований у блок камер. Він слугуватиме індикатором сповіщень та взаємодії зі штучним інтелектом.

Які камери готують Apple та Google?

iPhone 18 Pro Max отримає потрійну 48-мегапіксельну камеру з 4-кратним оптичним зумом та новими сенсорами від Sony. Головною інновацією стане система змінної діафрагми. Змінна діафрагма – це механізм в об'єктиві камери, який дозволяє фізично регулювати розмір отвору, через який світло потрапляє на матрицю. Це дає змогу природно розмивати фон або створювати ефекти довгої експозиції без програмної обробки.

Google відповість на це можливістю 120-кратного максимального зуму в Pixel 11 Pro XL. У поєднанні з покращеною функцією Pro Res Zoom та новими алгоритмами обробки зображень це може забезпечити перевагу при зйомці на великих відстанях та в умовах слабкого освітлення.

Про продуктивність і пам'ять

Обидва пристрої перейдуть на чипи, виготовлені за 2-нанометровим техпроцесом на заводах TSMC – A20 Pro для Apple та Tensor G6 для Google. Техпроцес у цьому випадку означає розмір транзисторів на кристалі процесора. Чим менший цей показник, тим більше транзисторів можна розмістити на тій самій площі, що суттєво підвищує продуктивність пристрою та знижує споживання енергії.

Для охолодження потужного чипа Apple може використати перероблену випарну камеру з нержавіючої сталі. Випарна камера – це плоска герметична трубка з рідиною всередині, яка при нагріванні перетворюється на пару, відводячи тепло від процесора, а потім конденсується назад. Щодо Google, то за наявними даними компанія може зменшити обсяг оперативної пам'яті в Pro-версіях з 16 до 12 ГБ заради оптимізації витрат.

Якою буде автономність

iPhone 18 Pro Max отримає батарею на 5567 мАг, а разом з енергоефективним чипом це має дати приріст автономності. Швидкість дротової зарядки може зрости до 45 Вт, а також залишиться підтримка 25 Вт MagSafe.

Pixel 11 Pro XL матиме акумулятор на 5115 мАг, дротову зарядку на 45 Вт і бездротову на 25 Вт, а також магнітну зарядку PixelSnap.

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