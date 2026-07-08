Коли чекати на Made by Google 2026?

Технологічний гігант почав розсилати офіційні запрошення на свій захід, який відбудеться в середу, 12 серпня 2026 року. Подія пройде в Нью-Йорку, і це вже другий рік поспіль, коли компанія обирає це місто для головного анонсу. Про це пише видання 9to5Google.

Цікаво, що цього разу презентація розпочнеться о 18:00 за східним часом, що значно пізніше, ніж зазвичай. Це означає, що в Україні вже буде перша ночі 13 серпня. У самому запрошенні Google демонструє блискучу золотисту металеву рамку, яка натякає на новий дизайн або колірне рішення для майбутніх пристроїв.

Ще цікавіше те, що про дату презентації повідомив Марк Гурман, який зазвичай асоціюється в кожного з нас не з Google чи пристроями на Android, а з продуктами й діяльністю Apple.

Google Pixel event - August 12 pic.twitter.com/Veo1RCJN7j — Mark Gurman (@markgurman) July 7, 2026

Очікують, що розробники покажуть одразу чотири моделі смартфонів: базовий Pixel 11, просунуті Pixel 11 Pro та Pixel 11 Pro XL, а також складаний флагман Pixel 11 Pro Fold.

Окрім телефонів, компанія має представити нове покоління розумних годинників Pixel Watch 5, які традиційно вийдуть у двох розмірах.

Революція в пам'яті та нові ціни

Однією з найгучніших новин став повний відхід Google від накопичувачів обсягом 128 гігабайтів. Згідно з витоками від Dealabs, мінімальний обсяг пам'яті для всієї лінійки тепер становитиме 256 гігабайтів. Це рішення наближає Pixel до стратегії Apple та Samsung, які також почали відмовлятися від менших обсягів пам'яті у своїх преміальних моделях.

Попри покращення базових характеристик, покупцям доведеться приготуватися до серйозних витрат:

Очікують, що ціни в Європі зростуть приблизно на 100 євро для кожної моделі.

Зокрема, базовий Pixel 11 на 256 гігабайтів коштуватиме від 999 євро, тоді як версія Pro стартуватиме від 1 199 євро.

Найдорожчими стануть Pixel 11 Pro XL (від 1 399 євро) та складаний Pixel 11 Pro Fold, ціна якого сягне 1 999 євро за початкову конфігурацію.

Найвибагливіші користувачі зможуть обрати варіанти з обсягом пам'яті до 1 терабайта, проте такі моделі будуть доступні лише в чорному кольорі Midnight Haze.

Дизайн і доступність на ринку

Хоча офіційні рендери ще не оприлюднені, витоки вказують на збереження загальної стилістики попередніх поколінь, але з новими акцентами. Наприклад, обговорюють появу індикатора Pixel Glow навколо блоку камер і нових екзотичних кольорів.

Для стандартної моделі Pixel 11 передбачили відтінки Light Sterling (сірий), Midnight Haze (чорний), Fuchsia (рожевий) та Moss (зелений).

Професійні моделі отримають стриманіші варіанти: Light Fog (білий), Dune (рожевий) та Pine (зелений).



Один із перших рендерів Google Pixel 11, випущених неофіційними джерелами / Зображення OnLeaks

Попередні замовлення на новинки, ймовірно, відкриють безпосередньо в день презентації, 12 серпня 2026 року. У вільний продаж пристрої мали б надійти 20 серпня 2026 року. Однак покупцям складаної моделі Pro Fold, можливо, доведеться чекати довше – початок постачань цього девайса може затягнутися до вересня або навіть жовтня.