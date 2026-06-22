iPhone 18 Pro отримає найбільше оновлення камери в історії: що відомо з нових витоків

Майбутній флагман Apple може отримати безпрецедентне оновлення основної камери, що призведе до помітних змін у дизайні корпусу. Інсайдери прогнозують значне збільшення модуля, що обіцяє вивести мобільну фотографію на новий рівень.

Як повідомляє портал 9to5Mac, Apple готує масштабний апаратний апгрейд.

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Останніми роками Apple дедалі активніше розділяє звичайні та Pro-версії iPhone саме завдяки можливостям камер. Компанія позиціонує флагманські моделі як інструмент для професійної фото- та відеозйомки, а кожне нове покоління отримує додаткові переваги порівняно з базовими смартфонами.

Раніше журналіст Bloomberg Марк Гурман вже повідомляв, що iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max можуть отримати "одні з найбільших апаратних оновлень камери в історії лінійки". Втім конкретних подробиць було небагато, тому оцінити масштаб майбутніх змін було складно.

Тепер нова інформація дає більше підстав вважати, що Apple справді готує серйозне оновлення.

За словами Fixed Focus Digital, модернізація основної камери вже фактично підтверджена. Інсайдер стверджує, що через нові компоненти товщина задньої алюмінієвої панелі в зоні камери збільшиться більш ніж на 2 міліметри.

Фактично це означає, що виступ блоку камер стане ще більшим, ніж прогнозували попередні витоки.

Чому камери можуть стати більшими&

В окремому повідомленні інсайдер пояснив, що причиною збільшення товщини стане розширений модуль основної камери.

Поки що джерела не розкривають усіх технічних характеристик нової системи. Однак сам факт збільшення фізичних розмірів модуля зазвичай свідчить про використання більших сенсорів або складнішої оптики.

У мобільній фотографії розмір сенсора має критичне значення. Більший датчик здатний захоплювати більше світла, що позитивно впливає на деталізацію, якість нічної зйомки, динамічний діапазон і природність розмиття фону. Саме тому виробники смартфонів часто змушені збільшувати камери зовні, коли переходять на нові покоління сенсорів.

Раніше також з'являлися чутки про те, що iPhone 18 Pro може отримати змінну діафрагму. Така технологія дозволяє механічно регулювати кількість світла, яке потрапляє на матрицю. Вона вже використовується в окремих Android-флагманах і може дати користувачам більше контролю над глибиною різкості та якістю знімків у різних умовах освітлення.

Що це означає для нас?

Поки що Apple офіційно не підтверджувала жодну з цих характеристик, тому всю інформацію варто сприймати як попередню.

Втім одразу кілька незалежних джерел вказують на те, що саме основна камера стане одним із ключових напрямків розвитку iPhone 18 Pro. Якщо інформація підтвердиться, нове покоління може запропонувати наймасштабніше покращення мобільної фотографії з часів переходу на великі сенсори та багатокамерні системи.

Також це може пояснити заяву Марка Гурмана про історичний рівень оновлення камер. Адже серед усіх модулів саме головна камера використовується власниками iPhone найчастіше, а тому її модернізація здатна вплинути на щоденний досвід зйомки значно сильніше, ніж зміни в надширококутному або телефотооб'єктиві.

До офіційної презентації iPhone 18 залишається ще чимало часу, однак нові витоки вже формують очікування навколо одного з найважливіших компонентів майбутнього флагмана Apple.