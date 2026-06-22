Как сообщает портал 9to5Mac, Apple готовит масштабное аппаратное обновление.

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В последние годы Apple всё активнее разделяет обычные и Pro-версии iPhone именно благодаря возможностям камер. Компания позиционирует флагманские модели как инструмент для профессиональной фото- и видеосъемки, а каждое новое поколение получает дополнительные преимущества по сравнению с базовыми смартфонами.

Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман уже сообщал, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут получить "одни из самых значительных аппаратных обновлений камеры в истории линейки". Впрочем, конкретных подробностей было немного, поэтому оценить масштаб предстоящих изменений было сложно.

Теперь новая информация дает больше оснований полагать, что Apple действительно готовит серьезное обновление.

По словам Fixed Focus Digital, модернизация основной камеры уже фактически подтверждена. Инсайдер утверждает, что из-за новых компонентов толщина задней алюминиевой панели в зоне камеры увеличится более чем на 2 миллиметра.

Фактически это означает, что выступ блока камер станет ещё больше, чем прогнозировали предыдущие утечки.

Почему камеры могут стать больше?

В отдельном сообщении инсайдер пояснил, что причиной увеличения толщины станет расширенный модуль основной камеры.

Пока что источники не раскрывают всех технических характеристик новой системы. Однако сам факт увеличения физических размеров модуля обычно свидетельствует об использовании более крупных сенсоров или более сложной оптики.

В мобильной фотографии размер сенсора имеет решающее значение. Более крупный датчик способен улавливать больше света, что положительно сказывается на детализации, качестве ночной съемки, динамическом диапазоне и естественности размытия фона. Именно поэтому производители смартфонов часто вынуждены увеличивать размер камеры, когда переходят на новые поколения сенсоров.

Ранее также появлялись слухи о том, что iPhone 18 Pro может получить переменную диафрагму. Такая технология позволяет механически регулировать количество света, попадающего на матрицу. Она уже используется в некоторых Android-флагманах и может дать пользователям больше контроля над глубиной резкости и качеством снимков в различных условиях освещения.

Что это значит для нас?

Пока что Apple официально не подтверждала ни одну из этих характеристик, поэтому всю информацию следует воспринимать как предварительную.

Впрочем, сразу несколько независимых источников указывают на то, что именно основная камера станет одним из ключевых направлений развития iPhone 18 Pro. Если информация подтвердится, новое поколение может предложить самое масштабное улучшение мобильной фотографии со времён перехода на крупные сенсоры и многокамерные системы.

Также это может объяснить заявление Марка Гурмана об историческом уровне обновления камер. Ведь среди всех модулей именно основная камера используется владельцами iPhone чаще всего, а потому её модернизация способна повлиять на повседневный опыт съёмки значительно сильнее, чем изменения в сверхширокоугольном или телефотообъективе.

До официальной презентации iPhone 18 остаётся ещё немало времени, однако новые утечки уже формируют ожидания вокруг одного из важнейших компонентов будущего флагмана Apple.