Apple тестує найбільший екран в історії iPhone – що відомо про майбутній флагман

Apple, схоже, експериментує з новим форматом екрана для майбутніх iPhone. Якщо інформація інсайдерів підтвердиться, компанія може наблизитися до межі, яку досі не перетинала у своїх смартфонах.

Apple проводить випробування дисплея діагоналлю 6,96 дюйма для одного з майбутніх поколінь iPhone. Якщо ця інформація підтвердиться, це буде найбільший екран в історії смартфонів компанії та майже досягне психологічної позначки у 7 дюймів. Про це пише Digitaltrends.

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Чому Apple тестує майже 7-дюймовий дисплей?

Втім, наразі йдеться лише про тестову панель. Інсайдер припускає, що вона може призначатися для iPhone 20 Pro Max, однак жодних підтверджень того, що саме цей дисплей з'явиться у фінальному пристрої, поки немає. Не виключено, що Apple лише оцінює можливість використання такого формату або взагалі відмовиться від нього ще до початку виробництва.

Експериментальний дисплей збереже те саме співвідношення сторін, яке використовується в актуальних моделях Pro Max. Це означає, що екран стане одночасно і вищим, і ширшим, не змінюючи звичної форми смартфона.

При цьому більший дисплей зовсім не означає пропорційне збільшення корпусу. Apple може частково компенсувати додаткову площу завдяки ще тоншим рамкам навколо екрана. Однак жодної інформації про дизайн або габарити майбутнього пристрою витік не містить, тому зробити остаточні висновки поки неможливо.

Для користувачів збільшення діагоналі означатиме більше простору під час перегляду відео, роботи з документами або запуску мобільних ігор. Водночас нинішні моделі Pro Max уже вважаються досить великими, тому навіть незначне збільшення розмірів може зробити смартфон менш зручним для використання однією рукою або носіння в кишені.

Як витік пов'язаний із ювілейними iPhone

Інформація про новий дисплей з'явилася на тлі інших повідомлень щодо планів Apple на 2027 рік. Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що компанія розробляє два спеціальні iPhone, присвячені 20-річчю виходу першого смартфона Apple.

Сам Digital Chat Station також раніше заявляв, що Samsung працює для Apple над новим типом дисплея – неглибокою чотиристоронньо вигнутою панеллю без поляризаційного шару. Якщо ці повідомлення відповідають дійсності, вони свідчать, що компанія справді розглядає більш радикальні зміни екранів, ніж традиційне щорічне оновлення характеристик.

Однак наразі жодне з цих повідомлень не пов'язує 6,96-дюймову панель безпосередньо з конкретною ювілейною моделлю. Через це не можна стверджувати, що саме такий дисплей отримає iPhone, який Apple представить у 2027 році.

Чому до цього витоку варто ставитися обережно

Наразі вся інформація про дисплей походить лише від одного інсайдера та не отримала незалежного підтвердження. Крім того, тестування окремого компонента ще не означає, що він обов'язково потрапить до серійного пристрою.

Apple регулярно перевіряє різні варіанти дизайну та комплектуючих під час розробки нових продуктів. У процесі компанія може змінити розміри екрана, використати його в іншій моделі або повністю відмовитися від цієї ідеї.

Саме тому поки що найбільшою інтригою залишається не стільки сам дисплей, скільки те, чи з'являться найближчим часом нові витоки, які підтвердять його призначення для конкретної моделі iPhone. Якщо це станеться, стане зрозуміліше, наскільки масштабні зміни Apple готує до 20-річчя своєї лінійки смартфонів.