Apple тестирует дисплей с диагональю 6,96 дюйма для одного из будущих поколений iPhone. Если эта информация подтвердится, это станет самым большим экраном в истории смартфонов компании и почти достигнет психологической отметки в 7 дюймов. Об этом пишет Digitaltrends.

Смотрите также : iOS 27 Beta 4 уже вышла: все новые функции и изменения, внесенные Apple

Почему Apple тестирует почти 7-дюймовый дисплей?

Впрочем, пока речь идет лишь о тестовой панели. Инсайдер предполагает, что она может быть предназначена для iPhone 20 Pro Max, однако никаких подтверждений того, что именно этот дисплей появится в финальной версии устройства, пока нет. Не исключено, что Apple лишь оценивает возможность использования такого формата или вообще откажется от него еще до начала производства.

Экспериментальный дисплей сохранит то же соотношение сторон, которое используется в текущих моделях Pro Max. Это означает, что экран станет одновременно и выше, и шире, не изменяя привычной формы смартфона.

При этом более крупный дисплей вовсе не означает пропорционального увеличения корпуса. Apple может частично компенсировать дополнительную площадь за счет еще более тонких рамок вокруг экрана. Однако утечка не содержит никакой информации о дизайне или габаритах будущего устройства, поэтому сделать окончательные выводы пока невозможно.

Для пользователей увеличение диагонали будет означать больше пространства при просмотре видео, работе с документами или запуске мобильных игр. В то же время нынешние модели Pro Max уже считаются достаточно большими, поэтому даже незначительное увеличение размеров может сделать смартфон менее удобным для использования одной рукой или ношения в кармане.

Как утечка связана с юбилейными iPhone

Информация о новом дисплее появилась на фоне других сообщений о планах Apple на 2027 год. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что компания разрабатывает два специальных iPhone, посвященных 20-летию выхода первого смартфона Apple.

Сам Digital Chat Station также ранее заявлял, что Samsung работает для Apple над новым типом дисплея – неглубокой четырехсторонней изогнутой панелью без поляризационного слоя. Если эти сообщения соответствуют действительности, они свидетельствуют о том, что компания действительно рассматривает более радикальные изменения экранов, чем традиционное ежегодное обновление характеристик.

Однако пока ни одно из этих сообщений не связывает 6,96-дюймовую панель непосредственно с конкретной юбилейной моделью. Поэтому нельзя утверждать, что именно такой дисплей получит iPhone, который Apple представит в 2027 году.

Почему к этой утечке стоит относиться с осторожностью

На данный момент вся информация о дисплее поступает только от одного инсайдера и не получила независимого подтверждения. Кроме того, тестирование отдельного компонента еще не означает, что он обязательно попадет в серийное устройство.

Apple регулярно тестирует различные варианты дизайна и комплектующих в ходе разработки новых продуктов. В процессе компания может изменить размеры экрана, использовать его в другой модели или полностью отказаться от этой идеи.

Именно поэтому пока что самой большой интригой остается не столько сам дисплей, сколько то, появятся ли в ближайшее время новые утечки, которые подтвердят его назначение для конкретной модели iPhone. Если это произойдет, станет понятнее, насколько масштабные изменения Apple готовит к 20-летию своей линейки смартфонов.