Ювілейний iPhone 20 Pro може отримати дизайн у стилі iPhone Air

Ювілейні iPhone Pro, які Apple може представити у 2027 році, ймовірно, запозичать скло та частину дизайну в iPhone Air. За новими чутками, передня й задня панелі матимуть виразніше заокруглення з усіх чотирьох боків.

Інсайдер Fixed Focus Digital у дописі на китайській платформі Weibo стверджує, що майбутні iPhone 20 Pro використовуватимуть той самий матеріал скла, що й iPhone Air. Однак Apple нібито зробить його вигнутішим, щоб створити ефект заокруглення корпусу з усіх чотирьох боків. Про це повідомляє MacRumors.

Яким може бути дизайн iPhone 20 Pro

На ілюстрації, яку інсайдер опублікував разом із дописом, смартфон має заокруглені передню та задню скляні панелі, а між ними розташована вузька полірована металева рамка золотистого кольору. Також на зображенні помітні фізичні кнопки, антени та виступ основної камери.

Попри формулювання «повністю скляний дизайн», ідеться не про корпус без металевих елементів. Навпаки, рамка залишається важливою частиною конструкції, але скло має візуально переходити в бічні грані пристрою.

За попередніми порівняннями, концепція може поєднувати риси iPhone Air та iPhone X. Від першого новинка нібито запозичить сучасний тонкий силует, а від другого – виразніші заокруглення корпусу.

Чи справді Apple готує найбільший редизайн за роки

Нові чутки частково збігаються з попередніми повідомленнями журналіста Bloomberg Марка Гурмана. Він раніше писав, що ювілейні моделі iPhone Pro отримають скляні панелі спереду та ззаду, які загинатимуться до бічних граней. Між ними розташовуватиметься тонка металева смуга. Також згадувалися тонші рамки навколо дисплея та заокруглення скла по всьому периметру.

Ще в серпні Fixed Focus Digital повідомляв, що Apple нібито адаптувала виробниче обладнання для iPhone Air, щоб виготовляти більш заокруглені скляні компоненти для ювілейного смартфона. За словами інсайдера, це також могло знизити виробничі витрати та покращити відведення тепла. Однак ці твердження поки не підтверджені компанією.

Водночас до таких повідомлень варто ставитися обережно. AppleInsider характеризує історію попередніх прогнозів Fixed Focus Digital як неоднозначну. Тому навіть збіг нової заяви з іншими чутками не гарантує, що Apple реалізує саме такий дизайн.

Коли чекати на ювілейний iPhone

Двадцяту річницю виходу першого iPhone Apple відзначатиме у 2027 році. За попередніми прогнозами, ювілейні моделі можуть вийти восени того року. Назва iPhone 20 Pro поки не є офіційною: компанія ще не підтвердила, як називатиме майбутні пристрої.

Є припущення, що Apple може пропустити назву iPhone 19 і перейти одразу до iPhone 20 – за аналогією з 2017 роком, коли замість iPhone 9 компанія представила iPhone X на честь десятиріччя смартфона. Наразі немає офіційних зображень або характеристик майбутнього пристрою. Тому остаточний вигляд ювілейної лінійки та її назва залишаються невідомими.