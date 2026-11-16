Юбилейный iPhone 20 Pro может получить дизайн в стиле iPhone Air

Инсайдер Fixed Focus Digital в посте на китайской платформе Weibo утверждает, что в будущих iPhone 20 Pro будет использоваться тот же самый материал, что и в iPhone Air. Однако Apple якобы сделает его более изогнутым, чтобы создать эффект закругления корпуса со всех четырех сторон. Об этом сообщает MacRumors.

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Каким может быть дизайн iPhone 20 Pro

На иллюстрации, которую инсайдер опубликовал вместе с постом, смартфон имеет закругленные переднюю и заднюю стеклянные панели, а между ними расположена узкая полированная металлическая рамка золотистого цвета. Также на изображении заметны физические кнопки, антенны и выступ основной камеры.

Несмотря на формулировку "полностью стеклянный дизайн", речь идет не о корпусе без металлических элементов. Наоборот, рамка остается важной частью конструкции, но стекло должно визуально переходить в боковые грани устройства.

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По предварительным сравнениям, концепция может сочетать в себе черты iPhone Air и iPhone X. От первого новинка якобы позаимствует современный тонкий силуэт, а от второго – более выраженные закругления корпуса.

Действительно ли Apple готовит самый масштабный редизайн за последние годы

Новые слухи частично совпадают с предыдущими сообщениями журналиста Bloomberg Марка Гурмана. Ранее он писал, что юбилейные модели iPhone Pro получат стеклянные панели спереди и сзади, которые будут загнуты к боковым граням. Между ними будет располагаться тонкая металлическая полоса. Также упоминались более тонкие рамки вокруг дисплея и закругления стекла по всему периметру.

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Еще в августе Fixed Focus Digital сообщал, что Apple якобы адаптировала производственное оборудование для iPhone Air, чтобы изготавливать более закругленные стеклянные компоненты для юбилейного смартфона. По словам инсайдера, это также могло снизить производственные затраты и улучшить отвод тепла. Однако эти утверждения пока не подтверждены компанией.

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В то же время к таким сообщениям стоит относиться с осторожностью. AppleInsider характеризует историю предыдущих прогнозов Fixed Focus Digital как неоднозначную. Поэтому даже совпадение нового заявления с другими слухами не гарантирует, что Apple реализует именно такой дизайн.

Когда ждать юбилейный iPhone

Двадцатую годовщину выхода первого iPhone Apple будет отмечать в 2027 году. По предварительным прогнозам, юбилейные модели могут выйти осенью того года. Название iPhone 20 Pro пока не является официальным: компания еще не подтвердила, как будут называться будущие устройства.

Есть предположение, что Apple может пропустить название iPhone 19 и перейти сразу к iPhone 20 – по аналогии с 2017 годом, когда вместо iPhone 9 компания представила iPhone X в честь десятилетия смартфона. На данный момент нет официальных изображений или характеристик будущего устройства. Поэтому окончательный вид юбилейной линейки и ее название остаются неизвестными.