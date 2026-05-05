iPhone до 20-річчя може отримати "невидимі" кнопки у вигнутому корпусі

Apple готує масштабне оновлення iPhone до 20-річчя лінійки. Нові витоки натякають на кардинальні зміни в дизайні та взаємодії з пристроєм.

Компанія Apple продовжує експериментувати з новими підходами до дизайну смартфонів, і ювілейний iPhone, який очікується у 2027 році, може стати одним із найрадикальніших оновлень за всю історію пристрою. Виробник тестує систему твердотільних кнопок із тактильним відгуком, які мають повністю замінити механічні елементи керування. Про це пише інсайдер Instant Digital.

Дивіться також Найпопулярніший смартфон світу не iPhone 17 Pro – хто вирвався в лідери

Основний текст – Яким може стати iPhone майбутнього без фізичних кнопок?

Йдеться про кнопки, що не мають фізичного ходу – замість цього вони імітують натискання за допомогою вібрації. Подібні рішення вже використовуються в інших гаджетах, але Apple планує інтегрувати їх значно глибше у корпус смартфона. Зокрема, такі кнопки можуть бути вбудовані у вигнуті краї пристрою, що дозволить створити суцільний корпус без видимих розривів.

За словами джерела, нова система вже пройшла низку тестів у складних умовах: вона працює в рукавичках, при вологих руках, у різних температурних режимах і навіть із захисним чохлом. Це одна з головних проблем, яку раніше намагалися вирішити виробники при переході на сенсорні елементи керування.

Як пише Macrumors, окрему увагу приділяють енергоефективності. Повідомляється, що iPhone отримає ультраекономний мікропроцесор, який дозволить кнопкам працювати навіть тоді, коли пристрій вимкнений або повністю розряджений. Це може стати важливою функцією для базових дій, наприклад виклику екстрених служб.

Ідея відмови від механічних кнопок для iPhone не нова. Ще у 2022 році ходили чутки, що Apple планувала впровадити таке рішення у рамках проєкту "Project Bongo" для моделей серії iPhone 15 Pro, але тоді від цієї концепції відмовилися на пізньому етапі розробки. Пізніше подібні функції приписували і наступним поколінням смартфонів, однак вони так і не були реалізовані.

Окрім кнопок, витоки також згадують інші потенційні характеристики ювілейного iPhone. Серед них – OLED-дисплей із подвійним шаром, система Face ID під екраном і фронтальна камера, прихована під дисплеєм. Також йдеться про батарею ємністю 6000 міліампер-годин, підтримку реверсивної бездротової зарядки та аудіосистему без видимого динаміка.

Ще одним напрямком розвитку є дисплей, який може огортати пристрій з усіх чотирьох сторін. Такий підхід дозволить створити ефект "суцільного скла" без рамок і вирізів. Саме в цьому контексті твердотільні кнопки виглядають логічним рішенням, адже традиційні механічні елементи складно інтегрувати в подібний дизайн.

Варто зазначити, що не всі заявлені характеристики підтверджені постачальниками або виробничими ланцюгами, тому частина з них може залишитися на рівні концепцій. Водночас сам інсайдер раніше неодноразово публікував точну інформацію, зокрема щодо кольорових варіантів iPhone та змін у дизайні корпусу.

Очікується, що ювілейний iPhone буде представлений восени 2027 року. Якщо хоча б частина цих нововведень стане реальністю, пристрій може суттєво змінити уявлення про сучасні смартфони.

Які ще інновації та технології очікуються в iPhone 2027 року?

Основою нового смартфона стане 2-нанометровий чип, який забезпечить безпрецедентну продуктивність та енергоефективність. Завдяки цій технології пристрій зможе виконувати складні завдання зі штучним інтелектом без зайвого нагрівання.

Окремо варто відзначити технологію батарей. Інсайдери повідомляють про використання багатошарових акумуляторів, які дозволять збільшити місткість без збільшення товщини смартфона. Це також забезпечить більш тривалий термін служби батареї та швидку зарядку.

У сфері фотографії Apple планує впровадити вдосконалені сенсори, включаючи 48-мегапіксельний об'єктив для ультраширококутної зйомки. Це дозволить робити якісніші фотографії за умов слабкого освітлення.

Матеріали корпусу також зазнають змін. Можливо, компанія представить титановий сплав нового покоління, який буде стійкішим до подряпин і легшим за попередні версії. Це зробить пристрій не лише міцним, а й зручнішим для повсякденного використання.