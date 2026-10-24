Власники iPhone Duo повідомляють про тріщини на екрані біля шарніра

Деякі власники нового складаного iPhone Duo повідомляють про тріщини та яскраві смуги на внутрішньому дисплеї біля шарніра. Поки що невідомо, чи йдеться про поодинокі дефекти пристроїв, чи про серйознішу проблему.

Після початку доставлення iPhone Duo перші покупці почали повідомляти про пошкодження внутрішнього екрана. Як пише Digital Trends із посиланням на MacRumors, такі випадки зафіксували в Австралії, США, Канаді та Китаї.

Де саме виникають проблеми з дисплеєм iPhone Duo

Один із власників в Австралії заявив, що на дисплеї з’явилася тріщина менш ніж після 20 складань смартфона. За його словами, до цього на пристрої не було видимих пошкоджень. Apple замінила йому телефон, однак наразі немає достатньо даних, щоб визначити причину несправності.

В окремих повідомленнях користувачі також демонструють яскраві смуги на внутрішньому екрані. Привертає увагу те, що пошкодження виникають приблизно в одній зоні — біля шарніра, який з’єднує дві частини смартфона.

Деякі користувачі припускають, що дисплей може затискати внутрішній механізм. Серед інших можливих пояснень називають похибки складання або дефект самого шарніра. В одному з описаних випадків проблема нібито виникла під час розкладання пристрою, а не його складання.

Чи може це бути конструктивним недоліком

Поки що кількість повідомлень про несправності недостатня, щоб стверджувати, що iPhone Duo має системний дефект. Деякі оглядачі багаторазово складали й розкладали смартфон під час тестування, але не зіткнулися з проблемами дисплея.

Складані смартфони загалом мають складнішу конструкцію, ніж звичайні пристрої: їхні дисплеї та шарніри повинні витримувати регулярні механічні навантаження. Навіть Samsung, яка роками вдосконалює лінійку Galaxy Z Fold, стикалася з повідомленнями про несправності внутрішніх екранів у різних поколіннях смартфонів.

Apple поки що публічно не прокоментувала повідомлення про пошкодження дисплеїв iPhone Duo. Щоб зрозуміти, чи проблема стосується лише окремих пристроїв, чи має ширший характер, потрібні нові випадки та результати детальнішого дослідження.

Якщо повідомлення про тріщини й смуги в одній зоні шарніра продовжать надходити, це може посилити підозри щодо конструкції механізму. Однак наразі остаточних висновків робити зарано.