Владельцы iPhone Duo сообщают о трещинах на экране возле шарнира

После начала поставок iPhone Duo первые покупатели стали сообщать о повреждениях внутреннего экрана. Как пишет Digital Trends со ссылкой на MacRumors, такие случаи были зафиксированы в Австралии, США, Канаде и Китае.

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Где именно возникают проблемы с дисплеем iPhone Duo

Один из владельцев в Австралии заявил, что на дисплее появилась трещина менее чем после 20 складываний смартфона. По его словам, до этого на устройстве не было видимых повреждений. Apple заменила ему телефон, однако пока нет достаточных данных, чтобы определить причину неисправности.

В отдельных сообщениях пользователи также демонстрируют яркие полосы на внутреннем экране. Привлекает внимание то, что повреждения возникают примерно в одной зоне – возле шарнира, соединяющего две части смартфона.

Некоторые пользователи предполагают, что дисплей может зажимать внутренний механизм. Среди других возможных объяснений называют погрешности сборки или дефект самого шарнира. В одном из описанных случаев проблема якобы возникла при раскладывании устройства, а не при его складывании.

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Может ли это быть конструктивным недостатком

Пока количество сообщений о неисправностях недостаточно, чтобы утверждать, что у iPhone Duo есть системный дефект. Некоторые обозреватели многократно складывали и раскладывали смартфон во время тестирования, но не столкнулись с проблемами дисплея.

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Складные смартфоны в целом имеют более сложную конструкцию, чем обычные устройства: их дисплеи и шарниры должны выдерживать регулярные механические нагрузки. Даже Samsung, которая годами совершенствует линейку Galaxy Z Fold, сталкивалась с сообщениями о неисправностях внутренних экранов в различных поколениях смартфонов.

Apple пока не прокомментировала сообщения о повреждениях дисплеев iPhone Duo. Чтобы понять, касается ли проблема только отдельных устройств или носит более широкий характер, нужны новые случаи и результаты более детального исследования.

Если сообщения о трещинах и полосах в одной зоне шарнира будут поступать и дальше, это может усилить подозрения относительно конструкции механизма. Однако пока делать окончательные выводы рано.