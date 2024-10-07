Чого ми очікуємо від iPhone SE 4, найдоступнішого смартфона від Apple

Уся лінійка iPhone 16 уже вийшла, але фанати давно чекають на ще один пристрій, який не оновлювався з 2022 року. Мова, звісно ж, про iPhone SE 4, який, яку очікується, вийде наступної весни, якщо не буде ніяких затримок. Що ж запропонує нам цей смартфон?

Це буде найбільше оновлення iPhone SE в історії

Починаючи з другої версії SE, яка вийшла у 2020 році, компанія дотримувалась дизайну iPhone 8. Він мав 4,7-дюймовий РК-дисплей, закруглені краї та кнопку "Додому". Однак, наступний iPhone SE повинен відійти від цього, пише 9to5Mac.

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Натомість ми очікуємо дизайн, схожий на відносно свіжий iPhone 14, з більшим 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм від BOE та LG Display, пласким дизайном, Face ID замість сканера відбитка та меншим вирізом.

На жаль, смартфон збереже свою одинарну камеру.

Ще однією зміною буде те, що новий iPhone SE перейде на USB-C, відмовившись від Lightning . Цей крок компанія робить для всіх своїх пристроїв віднедавна, оскільки зіткнулася з тиском з боку ЄС, де прийняли відповідний закон про уніфікацію.

. Цей крок компанія робить для всіх своїх пристроїв віднедавна, оскільки зіткнулася з тиском з боку ЄС, де прийняли відповідний закон про уніфікацію. Четверте покоління, швидше за все, матиме такий самий 48-мегапіксельний основний датчик камери , як і в iPhone 15, що є величезним стрибком у порівнянні з 12-мегапіксельним датчиком в iPhone SE 3, який дістався йому від iPhone 8.

, як і в iPhone 15, що є величезним стрибком у порівнянні з 12-мегапіксельним датчиком в iPhone SE 3, який дістався йому від iPhone 8. Фронтальна камера "стрибне" з 7 мегапікселів у SE третьої версії до 12 мегапікселів у четвертому поколінні.

Apple Intelligence

Згідно з повідомленнями Марка Гурмана з Bloomberg, наступний iPhone SE повинен підтримувати Apple Intelligence, тож, імовірно, він вийде з чипом A18 і 8 гігабайтами оперативної пам'яті.

Раніше компанія заявляла, що функції ШІ будуть підтримувати лише Pro-версії iPhone та більш нові пристрої, оскільки всім іншим просто не вистачає оперативної пам'яті та найсучаснішого чипа для обробки запитів за смартфоні. Тож якщо Apple Intelligence буде на SE 4, то й характеристики повинні бути відповідними.

Перший модем власного виробництва Apple

Очікується, що четверте покоління iPhone SE матиме перший в історії Apple модем власної розробки, над яким компанія працювала протягом багатьох років. Apple придбала старий бізнес Intel з виробництва модемів ще у 2019 році з наміром розробляти власні модеми та відійти від Qualcomm.

Очікується, що iPhone SE 4 стане першим смартфоном компанії, який отримає власний 5G-модем під кодовою назвою Centauri. Характеристики його ще невідомі, але він, як і повинно бути, працюватиме з Wi-Fi, Bluetooth та GPS.

5G-модеми Qualcomm є одними з найдорожчих компонентів в iPhone, тому цілком логічно, що Apple намагається відмовитися від них, щоб здешевити виробництво. Це може бути одним із ключових факторів того, що iPhone SE 4 має таку низьку стартову ціну, про яку ми поговоримо далі.

Ціна iPhone SE 4

За чутками, наступне покоління iPhone SE буде дорожчим, потенційно 499 доларів. Однак це все ще досить пристойна ціна за новий смартфон, враховуючи той факт, що інші пристрої компанії, навіть старі, коштують дорожче: