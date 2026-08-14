iPhone X офіційно став застарілим – Apple припинила ремонт смартфона

Один із найважливіших iPhone в історії Apple офіційно перейшов у новий статус. Компанія внесла смартфон до списку застарілих пристроїв разом із ще одним популярним продуктом.

Apple додала iPhone X до свого офіційного списку застарілих продуктів. Смартфон, представлений у 2017 році до десятиріччя оригінального iPhone, отримав цей статус майже через 9 років після виходу. Про це пише GSMarena.

Що означає новий статус iPhone X?

Разом з iPhone X до переліку також потрапив 15-дюймовий MacBook Pro, випущений у 2018 році.

Перехід пристрою до категорії obsolete products має практичні наслідки для його власників. Після цього Apple більше не зобов'язана забезпечувати апаратне обслуговування такого продукту, а авторизовані сервісні центри не можуть замовляти для нього оригінальні запасні частини.

Це означає, що офіційний ремонт iPhone X у разі апаратної несправності стає недоступним у рамках стандартної сервісної підтримки Apple.

Чому Apple визнає пристрої застарілими?

Apple зазвичай переводить свої продукти до списку obsolete через понад 7 років після припинення їхнього продажу. Таким чином компанія поступово завершує підтримку старих пристроїв, для яких уже складно підтримувати стабільні запаси комплектуючих.

Водночас для комп'ютерів Mac діє окреме правило. Власники деяких моделей можуть отримувати послуги із заміни акумулятора протягом 10 років від моменту останнього продажу пристрою. Однак це можливо лише за умови, що необхідні деталі залишаються доступними. Для iPhone X такого винятку в контексті повноцінного апаратного обслуговування вже немає.

Яку версію iOS отримав iPhone X востаннє?

Перехід смартфона до списку застарілих продуктів не означає, що він миттєво перестає працювати. Власники iPhone X і надалі можуть користуватися своїми пристроями, але програмна та апаратна підтримка для моделі вже завершена.

Останнім великим оновленням програмного забезпечення для iPhone X стала iOS 16. Фінальний випуск для смартфона – iOS 16.7.16. При цьому iPhone X не отримав iOS 17. Apple виключила цю модель та низку старіших iPhone зі списку сумісних пристроїв, коли випустила нову версію операційної системи.

Отже, для iPhone X завершення апаратної підтримки стало черговим етапом після припинення оновлення до нових основних версій iOS.

Другим пристроєм, який Apple цього разу внесла до списку застарілих продуктів, став 15-дюймовий MacBook Pro 2018 року. Цей ноутбук також більше не отримуватиме стандартного апаратного обслуговування через офіційну сервісну мережу Apple, якщо для ремонту потрібні комплектуючі, які компанія більше не постачає.

Програмна підтримка цієї моделі також завершилася. Останньою версією операційної системи для неї стала macOS 15.7.7. Таким чином, обидва пристрої – iPhone X та 15-дюймовий MacBook Pro 2018 року – одночасно опинилися за межами актуальної екосистеми Apple, хоча причини та терміни завершення їхньої підтримки відрізняються.

Що це означає для власників iPhone X?

Сам по собі статус obsolete не робить iPhone X непридатним до використання. Смартфон продовжить працювати з уже встановленим програмним забезпеченням, а сторонні ремонтні майстерні все ще можуть обслуговувати пристрій, якщо мають сумісні комплектуючі.

Однак у разі серйозної поломки власнику вже не варто розраховувати на стандартний ремонт через Apple. Отримати оригінальні запасні частини через офіційну сервісну мережу компанії буде неможливо.

iPhone X став знаковою моделлю для Apple. Саме цей смартфон відмовився від традиційної кнопки Home та вперше для iPhone отримав систему розпізнавання обличчя Face ID. Тепер, майже через 9 років після дебюту, його життєвий цикл в офіційній сервісній екосистемі компанії завершено. Повний перелік застарілих пристроїв Apple компанія публікує на своєму офіційному сайті.