Apple добавила iPhone X в свой официальный список устаревших продуктов. Смартфон, представленный в 2017 году к десятилетию оригинального iPhone, получил этот статус почти через 9 лет после выхода. Об этом пишет GSMarena.

Что означает новый статус iPhone X?

Наряду с iPhone X в список также попал 15-дюймовый MacBook Pro, выпущенный в 2018 году.

Переход устройства в категорию obsolete products имеет практические последствия для его владельцев. После этого Apple больше не обязана обеспечивать аппаратное обслуживание такого продукта, а авторизованные сервисные центры не могут заказывать для него оригинальные запасные части.

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Это означает, что официальный ремонт iPhone X в случае аппаратной неисправности становится недоступным в рамках стандартной сервисной поддержки Apple.

Почему Apple признает устройства устаревшими?

Apple обычно переводит свои продукты в список obsolete спустя более 7 лет после прекращения их продаж. Таким образом компания постепенно прекращает поддержку старых устройств, для которых уже сложно поддерживать стабильные запасы комплектующих.

В то же время для компьютеров Mac действует отдельное правило. Владельцы некоторых моделей могут получать услуги по замене аккумулятора в течение 10 лет с момента последней продажи устройства. Однако это возможно только при условии, что необходимые детали остаются доступными. Для iPhone X такого исключения в контексте полноценного аппаратного обслуживания уже нет.

Какую версию iOS получил iPhone X в последний раз?

Переход смартфона в список устаревших продуктов не означает, что он мгновенно перестает работать. Владельцы iPhone X и в дальнейшем могут пользоваться своими устройствами, но программная и аппаратная поддержка для этой модели уже прекращена.

Последним большим обновлением программного обеспечения для iPhone X стала iOS 16. Финальный выпуск для смартфона – iOS 16.7.16. При этом iPhone X не получил iOS 17. Apple исключила эту модель и ряд более старых iPhone из списка совместимых устройств, когда выпустила новую версию операционной системы.

Таким образом, для iPhone X прекращение аппаратной поддержки стало очередным этапом после прекращения обновлений до новых основных версий iOS.

Вторым устройством, которое Apple на этот раз внесла в список устаревших продуктов, стал 15-дюймовый MacBook Pro 2018 года. Этот ноутбук также больше не будет получать стандартное аппаратное обслуживание через официальную сервисную сеть Apple, если для ремонта потребуются комплектующие, которые компания больше не поставляет.

Программная поддержка этой модели также завершилась. Последней версией операционной системы для нее стала macOS 15.7.7. Таким образом, оба устройства – iPhone X и 15-дюймовый MacBook Pro 2018 года – одновременно оказались за пределами актуальной экосистемы Apple, хотя причины и сроки прекращения их поддержки различаются.

Что это означает для владельцев iPhone X?

Сам по себе статус "obsolete" не делает iPhone X непригодным к использованию. Смартфон продолжит работать с уже установленным программным обеспечением, а сторонние ремонтные мастерские по-прежнему могут обслуживать устройство, если у них есть совместимые комплектующие.

Однако в случае серьезной поломки владельцу уже не стоит рассчитывать на стандартный ремонт через Apple. Получить оригинальные запасные части через официальную сервисную сеть компании будет невозможно.

iPhone X стал знаковой моделью для Apple. Именно этот смартфон отказался от традиционной кнопки Home и впервые для iPhone получил систему распознавания лица Face ID. Теперь, спустя почти 9 лет после дебюта, его жизненный цикл в официальной сервисной экосистеме компании завершен. Полный перечень устаревших устройств Apple компания публикует на своем официальном сайте.