Найстаріше в світі вино виявилося з домішками людських решток

Команда археологів знайшла найдавніше рідке вино у римському мавзолеї в Іспанії. Дослідники визначили, що це було біле вино, яке змінило колір на червоний під впливом багатовікової хімії та одного моторошного інгредієнта – кремованих останків людини.

Секретний інгредієнт

Урну знайшли у гробниці в Кармоні, на півдні Іспанії, у 2019 році, але результати археохімічного дослідження рідини всередині опублікували тільки зараз. Команда підтвердила, що загадкова рідина була вином, визначивши у її складі поліфеноли, які є біомаркерами, що містяться у винах.

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Загалом було виявлено сім поліфенолів, які присутні в сучасних виноробних регіонах Іспанії. Але відсутній поліфенол під назвою сирінгова кислота змусив команду зробити висновок, що вино свого часу було білим. Червоного відтінку йому надали витримка та попіл, що лишився після кремації людини.

Рівень рН рідини становив 7,5, що набагато вище, ніж у вин, що виробляються в цьому регіоні сьогодні. Автори кажуть, що такий рівень рН, імовірно, пояснюється "сильним гниттям потенційного вина, яким воно колись було". Загалом, мінеральний профіль рідини був схожий на хересні вина з Хересу, що в Андалусії, а також на кілька видів вин фіно.

Команда не змогла визначити точний сорт винограду, з якого виготовлено вино, що унеможливило ідентифікацію конкретного типу напою.



Верхня частина скляної банки, що містила старовинне рідке вино / Фото Daniel Cosano

У вині також виявили більший вміст калію, ніж у сучасних винах. Дослідники стверджують, що це може бути пов'язано з наявністю кремованих останків в урні. Це фактично робить цю ємність поховальною, хоча неясно, яка частка попелу там міститься.

Згідно з повідомленням Університету Кордови, останки в урні були чоловічими, але визначили вони це не за допомогою хімічного аналізу. Річ у тім, що у Стародавньому Римі жінкам заборонялося пити вино, і цей гендерний поділ зберігся і в римській Іспанії. Крім того, у мавзолеї також було знайдено урну з жіночими останками, але в ній не було вина. Замість рідини у цій урні було кілька бурштинових камінців, флакончик парфумів і залишки шовкових тканин.

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Важливо, що це найстаріше рідке вино, яке коли-небудь було знайдено. Це не означає, що його можна пити, але воно принаймні лишилося рідким. Вченим відомо багато старіших археологічних знахідок, пов'язаних із вином, у яких алкогольні рідини зазвичай висихають, залишаючи лише винні сполуки. Саме так сталося у 2017 році, коли інша команда вчених знайшла найдавніші свідчення виноробства у 8 000-річних фрагментах кераміки з Грузії. Люди виготовляли вино ще задовго до римських часів, але рідко коли матеріал залишався вологим протягом тисячоліть.