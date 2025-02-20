Lightning остаточно мертвий: історія зарядного порту Apple, який ми любили й ненавиділи

Apple офіційно прощається з портом Lightning через 13 років після його першої появи. Враховуючи, що численні інші стандарти давно відійшли у минуле, тепер ми остаточно живемо у світі USB-C. Наостанок пригадаємо, яким був багатостраждальний шлях Lightning до успіху, і яким було його стрімке падіння.

Народження Lightning

Apple не тільки анонсувала новий iPhone 16e з портом USB-C, але й зняла з виробництва iPhone 14, останню модель з портом Lightning. Саме так, Apple більше не продає жодного пристрою з портом Lightning, що є справжнім кінцем епохи, пише 24 Канал.

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Компанія переводила свої продукти на USB-C протягом останніх кількох років, але робила це не за власним бажанням, а на вимогу закону. Якби не нові правила ЄС, Apple і далі постачала би смартфони, планшети, годинники та інші пристрої зі своїм власним стандартом зарядки.

Однак не забігаймо наперед. Apple уперше представила Lightning у 2012 році як заміну громіздкому 30-контактному роз'єму. Це ще були ті часи, коли більшість компаній мали власні типи зарядних кабелів з унікальними входами та дротами. Це було вельми незручно: якщо ви загубите ми зламаєте свій дріт чи зарядний блок, то, ймовірно, не зможете купити його в будь-якому магазині. Якщо ваш смартфон розрядиться, коли ви у гостях, імовірно, господар не зможе вам допомогти, бо матиме інший смартфон з іншим входом.

Виробники техніки розуміли цю незручність, а тому поступово почали переходити на уніфіковані варіанти. Першими такими були Mini USB та Micro USB, які мали форму трапеції. Але Apple вирішила йти власним шляхом, і щоб виділитись, представила Lightning. Цей компактний і зручний роз'єм, який можна було підключити до будь-якою стороною компанії, відіграв ключову роль у розвитку екосистеми Apple протягом більш ніж десятиліття.



Lightning можна було підключити до будь-якого пристрою Apple / Фото Unsplash

Плюси та мінуси

Серед переваг Lightning було те, що його можна було вставляти в гніздо будь-якою стороною (на відміну від інших), що стало значним покращенням у порівнянні з попереднім док-роз'ємом. Він також був значно меншим за 30-контактний роз'єм, що дозволило звільнити більше простору всередині пристроїв для інших компонентів. У ньому була менша кількість рухомих частин, що зменшувало ризик механічного зношування. Нарешті, Lightning був добре оптимізований і дозволяв швидше передавати дані й заряджати пристрої.

Але тривало це недовго, адже з часом інші стандарти обігнали технологію Apple за швидкістю роботи, а тому це перетворилося на величезний мінус, на який користувачі скаржилися роками. В той час, коли конкуренти могли зарядити свої смартфони менш ніж за годину, iPhone усе ще потребував кількох годин на зарядці. Порт Lightning також не підтримував універсальні стандарти швидкої зарядки, які ставали дедалі популярнішими на Android-пристроях.

Ще одна річ, на яку скаржилися користувачі, полягала у недовговічності кабелю. Він був дуже тонким і тендітним, постійно перегинався, перетирався, його оболонка руйнувалась, а пластинка з мікросхемою на кінці відпадала, залишаючись у смартфоні.

Використання Lightning разом із закритістю екосистеми Apple, також означали обмежену кількість пропозицій на ринку і вищу ціну. Там де ви могли скористатися будь-яким кабелем для Android-смартфона, у випадку iPhone вам доводилося шукати продавця, платити більше, користуватися додатковими перехідниками на інші пристрої та інше.

Компанія не відразу дозволила стороннім виробникам постачати їхні власні кабелі Lightning на ринок, а тому довгий час фактично була монополістом, змушуючи користувачі постійно купувати все нові й нові кабелі лише у її магазині. Згодом вона дозволяла стороннім виробникам випускати свої аксесуари, але жорстко контролювала виробництво та продаж, а також відповідність стандартам. Через це оригінальні аксесуари коштували дорожче, а використання несертифікованих продуктів могло призвести до проблем із сумісністю або навіть пошкодження пристроїв.

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Чому Apple відмовилася від Lightning

Ішов час. На ринку з'явився USB-C, який пропонував величезну варіативність і можливість для покращень у майбутньому. Виробники почали переходити з Micro USB на новий стандарт, який був в усьому кращий навіть за Lightning.

Однак Apple не здавалась без бою. У той час як більшість інших компаній вже давно перейшли на USB-C, Apple відмовилася від порту Lightning лише тоді, коли ЄС змусив її до цього. У 2022 році депутати Європейського Союзу проголосували за закон, кінцевою метою якого є зменшення електронного сміття та забезпечення комфорту користувачів. Відтепер усі мобільні пристрої – телефони, планшети, годинники, навушники та інше – повинні мати зарядний порт USB-C.

Компанія намагалась боротися й навіть зверталася до суду, але програла. Оскільки Apple було б невигідно випускати окремі варіанти пристроїв для ЄС та іншого світу, вона прийняла рішення про перехід на USB-C для всіх.

Крайнім терміном був визначений кінець 2024 року, але компанія Apple почала перехід з iPhone 15, випущеного у вересні 2023 року.

Ноутбуки повинні відповідати вимогам до весни 2026 року, але Apple вже зараз перевела свої MacBook на зарядні пристрої з роз'ємом USB-C.

Тож тепер, з виходом iPhone 16e, ми можемо остаточно заявити, що Lightning мертвий і навряд чи колись повернеться.