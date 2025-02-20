Рождение Lightning

Apple не только анонсировала новый iPhone 16e с портом USB-C, но и сняла с производства iPhone 14, последнюю модель с портом Lightning. Именно так, Apple больше не продает ни одного устройства с портом Lightning, что является настоящим концом эпохи, пишет 24 Канал.

Смотрите также Что такое Blu-Ray: история технологии, которая определила целое поколение, но быстро умерла

Компания переводила свои продукты на USB-C в течение последних нескольких лет, но делала это не по собственному желанию, а по требованию закона. Если бы не новые правила ЕС, Apple и дальше поставляла бы смартфоны, планшеты, часы и другие устройства со своим собственным стандартом зарядки.

Однако не будем забегать вперед. Apple впервые представила Lightning в 2012 году как замену громоздкому 30-контактному разъему. Это еще были те времена, когда большинство компаний имели собственные типы зарядных кабелей с уникальными входами и проводами. Это было весьма неудобно: если вы потеряете или сломаете свой провод или зарядный блок, то, вероятно, не сможете купить его в любом магазине. Если ваш смартфон разрядится, когда вы в гостях, вероятно, хозяин не сможет вам помочь, потому что будет иметь другой смартфон с другим входом.

Производители техники понимали это неудобство, а потому постепенно начали переходить на унифицированные варианты. Первыми такими были Mini USB и Micro USB, которые имели форму трапеции. Но Apple решила идти собственным путем, и чтобы выделиться, представила Lightning. Этот компактный и удобный разъем, который можно было подключить к любой стороне компании, сыграл ключевую роль в развитии экосистемы Apple на протяжении более чем десятилетия.



Lightning можно было подключить к любому устройству Apple / Фото Unsplash

Плюсы и минусы

Среди преимуществ Lightning было то, что его можно было вставлять в гнездо любой стороной (в отличие от других), что стало значительным улучшением по сравнению с предыдущим док-разъемом. Он также был значительно меньше 30-контактного разъема, что позволило освободить больше пространства внутри устройств для других компонентов. В нем было меньшее количество подвижных частей, что уменьшало риск механического износа. Наконец, Lightning был хорошо оптимизирован и позволял быстрее передавать данные и заряжать устройства.

Но длилось это недолго, ведь со временем другие стандарты обогнали технологию Apple по скорости работы, а потому это превратилось в огромный минус, на который пользователи жаловались годами. В то время, когда конкуренты могли зарядить свои смартфоны менее чем за час, iPhone все еще нуждался в нескольких часов на зарядке. Порт Lightning также не поддерживал универсальные стандарты быстрой зарядки, которые становились все более популярными на Android-устройствах.

Еще одна вещь, на которую жаловались пользователи, заключалась в недолговечности кабеля. Он был очень тонким и хрупким, постоянно перегибался, перетирался, его оболочка разрушалась, а пластинка с микросхемой на конце отпадала, оставаясь в смартфоне.

Использование Lightning вместе с закрытостью экосистемы Apple, также означали ограниченное количество предложений на рынке и более высокую цену. Там где вы могли воспользоваться любым кабелем для Android-смартфона, в случае iPhone вам приходилось искать продавца, платить больше, пользоваться дополнительными переходниками на другие устройства и прочее.

Компания не сразу позволила сторонним производителям поставлять их собственные кабели Lightning на рынок, а потому долгое время фактически была монополистом, заставляя пользователи постоянно покупать все новые и новые кабели только в ее магазине. Впоследствии она позволяла сторонним производителям выпускать свои аксессуары, но жестко контролировала производство и продажу, а также соответствие стандартам. Поэтому оригинальные аксессуары стоили дороже, а использование несертифицированных продуктов могло привести к проблемам с совместимостью или даже повреждения устройств.

Смотрите также Apple Vision Pro празднует первую годовщину: вспоминаем нелегкий путь гаджета, не оправдавшего надежд

Почему Apple отказалась от Lightning

Шло время. На рынке появился USB-C, который предлагал огромную вариативность и возможность для улучшений в будущем. Производители начали переходить с Micro USB на новый стандарт, который был во всем лучше даже Lightning.

Однако Apple не сдавалась без боя. В то время как большинство других компаний уже давно перешли на USB-C, Apple отказалась от порта Lightning только тогда, когда ЕС заставил ее к этому. В 2022 году депутаты Европейского Союза проголосовали за закон, конечной целью которого является уменьшение электронного мусора и обеспечение комфорта пользователей. Отныне все мобильные устройства – телефоны, планшеты, часы, наушники и прочее – должны иметь зарядный порт USB-C.

Компания пыталась бороться и даже обращалась в суд, но проиграла. Поскольку Apple было бы невыгодно выпускать отдельные варианты устройств для ЕС и остального мира, она приняла решение о переходе на USB-C для всех.

Крайним сроком был определен конец 2024 года, но компания Apple начала переход с iPhone 15, выпущенного в сентябре 2023 года.

Ноутбуки должны соответствовать требованиям к весне 2026 года, но Apple уже сейчас перевела свои MacBook на зарядные устройства с разъемом USB-C.

Так что теперь, с выходом iPhone 16e, мы можем окончательно заявить, что Lightning мертв и вряд ли когда-то вернется.