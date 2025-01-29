Технология Blu-ray имела долгую историю, прежде чем получить широкое признание. И хотя она сейчас в основном мертва, уступив место облаку и удаленному доступу, ее еще можно встретить в таких сферах, как компьютерные игры. 24 Канал собрал самое интересное о том, как все начиналось, и как приходило в упадок.

Смотрите также 15 лет назад Apple представила первый iPad: история создания и влияние на индустрию

Что такое Blu-ray и почему оно так называется

Название технологии происходит от сине-фиолетового лазера, который используется для считывания дисков, хотя маркетологи несколько изменили его, убрав букву "е" из английского слова "синий" (blue). Слово "ray" означает "луч".

В стандартных DVD-дисках используется красный лазер, который имеет несколько большую длину волны (650 нанометров), чем синий/фиолетовый свет (405 нанометров). Эта, казалось бы, незначительная разница позволяет дискам Blu-ray хранить почти в 10 раз больше данных, чем DVD. Благодаря синему лазеру данные могут записываться на значительно меньшей площади, что позволяет увеличить емкость диска до 25 гигабайт на один слой и до 50 гигабайт в двухслойных версиях.

Кроме большей емкости, Blu-ray также использует улучшенные алгоритмы сжатия видео, такие как MPEG-4 AVC, VC-1 и HEVC, обеспечивающие высокое качество изображения даже при значительном сжатии данных.



Логотип технологии Blu-ray / Фото Sony

Создание синего лазерного диода, необходимого для этой технологии, приписывается Шуджи Накамуре, профессору Инженерного колледжа Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCSB). Компании Sony и Pioneer взяли на себя эту работу и создали прототипы, которые были представлены на выставке CEATEC в 2000 году. В 2002 году была основана компания Blu-ray Disc Founders, которая и объявила о проекте "Blu-ray". Позже к компаниям, занимавшимся популяризацией технологии, присоединились Panasonic и Philips.

В 2004 году Blu-ray Disc Founders меняет свое название на Blu-ray Disc Association (BDA), а к 2006 году технология получает свое финальное воплощение и окончательные спецификации после нескольких вариантов ранее. Тогда же на рынке появляются первые плееры Blu-ray. Однако из-за многочисленных задержек и неудач на протяжении всей разработки, плееры HD DVD уже были на рынке в течение нескольких месяцев и составляли значительную конкуренцию в лице компании Toshiba.

Борьба между Blu-ray и HD DVD вошла в историю как одна из самых ожесточенных технологических войн. Это была настоящая война форматов. Причиной этого противостояния стал тот факт, что ни одна из сторонних крупных компаний не хотела отдавать предпочтение одному стандарту над другим, опасаясь, что они могут выбрать неправильный. В конце концов победил Blu-ray, поскольку на его сторону стала едва ли не вся киноиндустрия. Кроме того, с Blu-ray работала новая на тот момент консоль PlayStation 3, которую разрабатывала Sony, как и сам формат. Это было сокрушительным ударом по HD DVD, который поддерживали компании Microsoft и Intel.

Ключевой момент наступил в 2008 году, когда крупные киностудии, в частности Warner Bros., объявили о поддержке Blu-ray, что фактически определило победителя.

В том же 2008 году компания Toshiba официально сдалась, прекратив разработку своих плееров. Война была закончена, а Sony продолжила выпускать свои плееры Blu-ray. Этот стандарт остался единственным форматом для видео высокой четкости.

Падение

Несмотря на победу над HD DVD, Blu-ray не смог удержаться на плаву очень долго. Вот несколько причин, почему начался его упадок:

Появление стриминговых сервисов и цифровой контент . Высокоскоростной интернет, облачные сервисы и стриминги, такие как Netflix, Disney+ и HBO Max, сделали просмотр видео доступным без потребности в физических носителях. Хотя Blu-ray 4K остается лучшим вариантом для киноманов благодаря своему качеству, большинство зрителей предпочитает цифровые копии фильмов или подписные сервисы. Это уменьшило спрос на диски.

. Высокоскоростной интернет, облачные сервисы и стриминги, такие как Netflix, Disney+ и HBO Max, сделали просмотр видео доступным без потребности в физических носителях. Хотя Blu-ray 4K остается лучшим вариантом для киноманов благодаря своему качеству, большинство зрителей предпочитает цифровые копии фильмов или подписные сервисы. Это уменьшило спрос на диски. Стоимость . Диски Blu-ray и проигрыватели были значительно дороже DVD, что сдерживало их популярность среди массовых потребителей.

. Диски Blu-ray и проигрыватели были значительно дороже DVD, что сдерживало их популярность среди массовых потребителей. Ограниченная доступность контента. Далеко не все фильмы и сериалы выпускались на Blu-ray, особенно в регионах, где стриминговые сервисы доминировали над физическими носителями.

Что с Blu-ray сегодня

Несмотря на общее уменьшение популярности, Blu-ray остается важным для определенных ниш:

Киноманы и коллекционеры . Люди, которые ценят максимальное качество изображения и звука, продолжают покупать фильмы на Blu-ray, особенно в формате 4K UHD.

. Люди, которые ценят максимальное качество изображения и звука, продолжают покупать фильмы на Blu-ray, особенно в формате 4K UHD. Видеоигры . Диски Blu-ray до сих пор используются в консолях PlayStation 5 и Xbox Series X для физических копий игр. Но многие разработчики постепенно отказываются от выпуска игр на дисках, оставляя только цифровые копии.

. Диски Blu-ray до сих пор используются в консолях PlayStation 5 и Xbox Series X для физических копий игр. Но многие разработчики постепенно отказываются от выпуска игр на дисках, оставляя только цифровые копии. Архивирование данных. Некоторые компании и организации используют диски Blu-ray для долговременного хранения информации благодаря их долговечности и высокой емкости.

Что в заключение

Blu-ray был инновационным форматом, который определил эру высокой четкости в домашних развлечениях. Однако развитие технологий, в частности стриминговых сервисов и цифрового контента, привело к его постепенному исчезновению с массового рынка. Несмотря на это, формат остается актуальным для некоторых нишевых случаев.