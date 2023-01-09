Новий робот вирізає скульптури з мармуру як сам Мікеланджело

Італійський стартап оголосив про "нову еру скульптури". Компанія винайшла машину, яка майже так само добре вирізає мармурові шедеври з каррарського мармуру, як і найкращі світові майстри, зокрема знаменитий Мікеланджело.

Засновник Robotor Джакомо Массарі каже, що його машина "викладається на 99 відсотків". Однак, за його словами, людський дотик все одно має вирішальне значення і цей один відсоток дуже важливий.

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Що відомо про машину

Робот-скульптор, який отримав назву "1L", має висоту майже чотири метри й виготовлений із цинкового сплаву. Його ріжучі поверхні покриті синтетичним алмазним порошком, щоб справлятися з твердим матеріалом. Міцність апарата дозволяє утримувати й дбайливо розколювати мармурову плиту, самостійно виконуючи "роботу армії скульпторів епохи Відродження" без перерв на відпочинок та вихідних. Колись на це йшли сотні годин, а тепер – лічені дні.

На демонстрації роботи 1L для журналістівканалу CBS News, інженери показали створення скульптури Венери.

Я думаю, що це займе близько чотирьох днів,

– сказав Массарі CBS News.



Процес створення скульптури Венери / Фото CBS News

Компанія стверджує, що технологія є нічим іншим, як революцією в створенні позачасового мистецтва.

Ми вступаємо в нову еру скульптури, яка більше не складається з битого каміння, зубил і пилу, а зі сканування, хмар точок і дизайну,

– додає Джакомо Массарі.

У певному сенсі це "фотошоп для скульптури", який дозволяє досягти великої точності. Якщо щось пішло не так і вам не подобається дизайн скульптури, ви можете повернутися назад ще на етапі створення проєкту й виправити його на 3D-моделі. Це економить багато матеріалу, продукує менше відходів.

Неясно, які плани має компанія на свою технологію. Чи виготовлятиме вона скульптури сама, чи продаватиме ці машини іншим – наприклад, будівельним компаніям, які потім створюватимуть скульптури для декорування будинків. Robotor працює на тих самих пагорбах Каррари, де Мікеланджело видобував мармур для своїх "Давида" і "П'єти".