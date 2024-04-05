З'явився новий формат зображення: Jpegli стискає картинки ефективніше, ніж JPEG

Компанія Google представила Jpegli, нову бібліотеку кодерів/декодерів, яка покращує обробку зображень для веб-розробників. Виділяючи кілька ключових переваг, Google стверджує, що Jpegli пропонує сумісність, високу якість, швидкість, підвищену точність передачі кольору та покращену ефективність стиснення.

Однією з особливостей Jpegli є його повна сумісність з оригінальним стандартом JPEG і API/ABI, повідомляє 24 Канал. Новий формат легко інтегрується з існуючими варіантами, такими як libjpeg-turbo та MozJPEG, забезпечуючи плавний перехід для розробників, які шукають розширені можливості обробки зображень, розповіли розробники у своєму блозі.

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Бібліотека може похвалитися високоякісною обробкою зображень, використовуючи точні розрахунки, які призводять до отримання чіткіших зображень з меншою кількістю артефактів. Цей підхід зберігає якість зображення та сумісність зі стандартними програмами перегляду.

Попри чудову якість зображень, Jpegli також зберігає конкурентоспроможну швидкість кодування, порівнянну з такими відомими варіантами, як libjpeg-turbo і MozJPEG. Це гарантує, що розробники можуть використовувати нову бібліотеку без втрати продуктивності або споживання додаткових ресурсів.

Крім того, Jpegli пропонує можливість кодувати зображення з 10 і більше бітами на колірний компонент, що перевершує традиційні бібліотеки, які зазвичай кодують зображення з 8 бітами на компонент. Це нововведення мінімізує артефакти на плавних градієнтах, забезпечуючи при цьому сумісність з існуючими програмами перегляду.

На додаток до покращеної якості, Jpegli демонструє вищу ефективність стиснення порівняно зі звичайними кодувальниками. Це означає значну економію місця в сховищі та мережевого трафіку, що в підсумку прискорює час завантаження сторінок для користувачів.

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Google пояснює ефективність інтеграцією розробок з форматом JPEG XL. Попри відмову від підтримки JPEG XL в Google Chrome через його недоліки, Google використав його досягнення для створення Jpegli, що дає відчутні переваги для веб-розробників.

Оскільки попит на високоякісні зображення та швидке завантаження веб-контенту продовжує зростати, бібліотека Jpegli від Google стає багатообіцяючим рішенням для сучасних проектів веб-розробки.