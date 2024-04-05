Одной из особенностей Jpegli является его полная совместимость с оригинальным стандартом JPEG и API/ABI, сообщает 24 Канал. Новый формат легко интегрируется с существующими вариантами, такими как libjpeg-turbo и MozJPEG, обеспечивая плавный переход для разработчиков, которые ищут расширенные возможности обработки изображений, рассказали разработчики в своем блоге.

А тем временем Сервис Google Podcasts официально мертв

Библиотека может похвастаться высококачественной обработкой изображений, используя точные расчеты, которые приводят к получению более четких изображений с меньшим количеством артефактов. Этот подход сохраняет качество изображения и совместимость со стандартными программами просмотра.

Несмотря на превосходное качество изображений, Jpegli также сохраняет конкурентоспособную скорость кодирования, сравнимую с такими известными вариантами, как libjpeg-turbo и MozJPEG. Это гарантирует, что разработчики могут использовать новую библиотеку без потери производительности или потребления дополнительных ресурсов.

Кроме того, Jpegli предлагает возможность кодировать изображения с 10 и более битами на цветовой компонент, что превосходит традиционные библиотеки, которые обычно кодируют изображения с 8 битами на компонент. Это нововведение минимизирует артефакты на плавных градиентах, обеспечивая при этом совместимость с существующими программами просмотра.

В дополнение к улучшенному качеству, Jpegli демонстрирует более высокую эффективность сжатия по сравнению с обычными кодировщиками. Это означает значительную экономию места в хранилище и сетевого трафика, что в итоге ускоряет время загрузки страниц для пользователей.

Смотрите также В этом году Google выпустит совершенно новую дополнительную модель в линейке Pixel 9: что это будет

Google объясняет эффективность интеграцией разработок с форматом JPEG XL. Несмотря на отказ от поддержки JPEG XL в Google Chrome из-за его недостатков, Google использовал его достижения для создания Jpegli, что дает ощутимые преимущества для веб-разработчиков.

Поскольку спрос на высококачественные изображения и быструю загрузку веб-контента продолжает расти, библиотека Jpegli от Google становится многообещающим решением для современных проектов веб-разработки.