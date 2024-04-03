Подкасты стали 294-й жертвой в длинном списке закрытых проектов Google. О его закрытии стало известно еще в сентябре, а теперь компания начала показывать соответствующее сообщение некоторым пользователям, которые посещают сайт.

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Что дальше

Хорошая новость заключается в том, что ваши данные никуда не исчезнут до июля. Пользователи смогут сохранить свои данные до этой даты, поэтому если у вас есть список подкастов, которые вы хотите экспортировать, вы можете сделать это, а затем перенести их на другие поддерживаемые сервисы.



Объявление, которое сообщает о прекращении работы сервиса со 2 апреля / Скриншот Ars Technica

Google Подкасты были третьим сервисом подкастов от Google после Google Listen (2009-2012) и Google Play Music Podcasts (2016-2020). Закрытие сервиса расчистит поле для консолидации всего аудио- и видеоконтента под брендом YouTube. Уже сейчас у многих пользователей появилась соответствующая функция подкастов в YouTube Music, хотя работает она, честно говоря, не так, как хотелось бы.

Подкасты Google всегда были чем-то проблемным и непоследовательным. Проект вырос из желания команды Поиска Google индексировать подкаст-контент. Это началось в 2016 году, когда вы могли видеть проигрыватель подкастов, встроенный прямо в результаты поиска Google. Это работало только на сайте google.com и в поисковом приложении для Android. Впоследствии это выделили в отдельное приложение, а затем в еще одно.

Этот последний, который компания закрыла, тоже не был идеальным. Ему не хватало многих функций, для него не было обновлений и улучшений – складывалось впечатление, что компания просто к нему остыла и "забила".

Однако теперь подкасты можно будет слушать прямо в YouTube Music, что не потребует наличия платной подписки. Тестирование длится уже много месяцев, и до сих пор доступно не всем. Компания закрыла предыдущий сервис, а новый еще не запустила полноценно.