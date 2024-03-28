Напомним, ранее компания всегда выпускала два смартфона на большой презентации в октябре (обычный Pixel и модель Pro), а в мае мы получали бюджетную модель с буквой "a" в названии. Как теперь сообщают слухи, четвертая модель в линейке также будет выходить осенью.

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Детали о новом смартфоне

Хорошо известно, что Google и Samsung тесно сотрудничают уже некоторое время. Компании обмениваются знаниями, технологиями, функциями. Это означает, что южнокорейская компания часто в курсе планов Google. Судя по всему, так было и на этот раз, поскольку информация о смартфоне Pixel 9 Pro XL появилась на одной из страниц Samsung, которая сейчас уже удалена.

Pixel 9 Pro XL, вероятно, будет самым большим по размерам экрана и наиболее продвинутым вариантом в линейке. Таким образом вся серия будет выглядеть так:

Pixel 9a.

Pixel 9.

Pixel 9 Pro.

Pixel 9 Pro XL.

Хотя для кого-то это может показаться хорошей новостью, она вызывает беспокойство. С запуском серии Pixel 8 компания Google пошла по следам Apple и сделала некоторые функции камеры эксклюзивными для версии Pro, несмотря на то, что оба телефона имеют одинаковое аппаратное обеспечение. С запуском серии Pixel 9 компания может пойти тем же путем, давая своим устройствам еще большие отличия друг от друга.

Как сообщали инсайдеры, стандартный Pixel 9 и Pro-версия на этот раз будут иметь идентичные размеры. Более крупным вариантом теперь становится Pro XL. Хотя мы еще не знаем точно, но можно предположить, что он получит больше аппаратных отличий, кроме большего экрана и большего аккумулятора.

Это несколько разочаровало фанатов Pixel, ведь они привыкли к тому, что обычно эти смартфоны примерно одинаковые, отличаясь только дополнительной камерой, большим экраном и объемами памяти.

О загадочном Pixel 9 Pro XL известно немного, но учитывая то, как скоро состоится Google I/O 2024, мы можем узнать о новых телефонах гораздо больше.

Что известно о линейке Pixel 9

В сети уже давно "гуляют" рендеры будущих моделей, хотя сделаны они инсайдерами, а не предоставлены самой Google.



Рендер Pixel 9 / Фото @OnLeaks



Рендер Pixel 9 / Фото @OnLeaks

В этом году смартфоны обновят свой дизайн. Рамки станут плоскими, края острее, а камера превратится в островок, а не поперечную линию от края до края.

Также сообщается, что Pixel 9 и Pixel 9 Pro станут тоньше, но за это придется заплатить меньшей батареей и менее эффективным охлаждением. Учитывая это можно предположить, что компания достигла значительного прогресса в разработке своего фирменного процессора Tensor G4 – вероятно, он теперь меньше нагревается и потребляет меньше энергии.