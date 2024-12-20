Google Карти допомогли спіймати вбивцю: він потрапив на знімки вулиць із тілом жертви

Під час своєї місії з картографування земної кулі автомобіль Google Street View, схоже, задокументував момент, коли підозрюваний у скоєнні злочину поклав на заднє сидіння автомобіля щось дуже схоже на загорнуте в плівку тіло. Поліція не впустила такий шанс.

Деталі розслідування

Вважається, що це ймовірний труп кубинця, про зникнення якого торік повідомив родич. Чоловік поїхав до Іспанії, де жив у віддаленому муніципалітеті Сорія на момент свого зникнення. Відправляючись до іншої країни, він прагнув знайти жінку, в яку, як пишуть ЗМІ, був закоханий. Пізніше родич отримав з його номера підозрілі повідомлення, які викликали занепокоєння. Цього року частину розчленованого тіла знайшли похованою на кладовищі в місцевому селищі Тахуеко, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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У заяві, оприлюдненій поліцією, слідчі повідомили, що у зв'язку зі зникненням чоловіка було заарештовано двох осіб. Ключовим доказом, який допоміг поліції вийти на підозрюваних, були "зображення в додатку для визначення місцезнаходження", який, як потім з'ясувалося, "виявив транспортний засіб, що міг бути використаний під час злочину", йдеться в заяві. Цим додатком, очевидно, був сервіс Google Maps.

Дійсно, автомобіль Google Street View випадково проїжджав повз вулицю в Тахуеко, коли один із підозрюваних у цій справі завантажував щось у багажним червоного автомобіля.

Що цікаво, це був перший раз, коли Google відвідав крихітне містечко, в якому проживає всього 56 осіб. І саме в цей час його камера зафіксувала спробу приховати злочин.

Двох заарештованих уже ідентифікували. Серед них – жінка, яку померлий поїхав шукати до Іспанії, а також співучасник, якого ЗМІ називають її "партнером". Поліція охарактеризувала цю пару як "ймовірних виконавців злочину, пов'язаного з незаконним позбавленням волі за обтяжуючих обставин з метою не надання інформації про місцезнаходження зниклої особи".

Слід зазначити, що хоча фотографія, яка поширюється в Інтернеті, дійсно схожа на те, як хтось пакує мертве тіло в кузов автомобіля, обвинувачені ще не були засуджені, і їх лише підозрюють у скоєнні злочинів.