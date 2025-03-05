Хакери атакували польське космічне агентство

Польське космічне агентство (POLSA) заявляє, що розслідує кібератаку. Його спеціалісти працюють над відновленням послуг після інциденту.

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Польське державне агентство, відповідальне за космічну діяльність країни, каже, що "негайно відключило" свою мережу від інтернету після виявлення кібератаки в неділю, щоб захистити дані від викрадення. На момент написання цього матеріалу сайт POLSA все ще не працює, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення в соцмережі X.

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Міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський в окремому дописі підтвердив, що державні служби кібербезпеки виявили несанкціонований доступ до ІТ-інфраструктури Польського космічного агентства і працюють над тим, щоб визначити, хто стоїть за кібератакою.

В результаті інциденту системи, що постраждали від атаки, були захищені. CSIRT NASK спільно з CSIRT MON надає підтримку POLSA у заходах, спрямованих на відновлення оперативного функціонування Агентства. Також проводяться інтенсивні оперативні заходи з метою встановлення осіб, які стоять за кібератакою,

– сказав Гавковський.

CSIRT NASK – команда реагування на інциденти комп'ютерної безпеки Національного науково-дослідного інституту.

CSIRT MON – команда реагування на інциденти комп'ютерної безпеки Міністерства національної оборони.

Природа інциденту ще не відома, неясно, що саме сталося і які мало наслідки. Інших коментарів чи уточнень від POLSA поки немає.

У січні Гавковський заявив місцевим ЗМІ, що Польща є "найбільш атакованою країною в Європейському Союзі, коли йдеться про інциденти в кіберпросторі", приписуючи більшість інцидентів Росії. Минулого року країна заявила, що стала мішенню APT28, хакерської групи, що фінансується державою та керується російською військовою розвідкою. Тому не можна виключати, що й за цим випадком також стоїть Росія.