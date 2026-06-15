Нові технології переписують кібервійну: чому старі методи захисту вже не працюють

Штучний інтелект, автоматизація та майбутні квантові обчислення вже змінюють логіку кіберконфліктів. Головна проблема для бізнесу й держав полягає не в окремих технологіях, а в тому, як вони підсилюють одна одну.

У колонці для TechRadar Pro співзасновник і груповий віцепрезидент Armis (ServiceNow) Надір Ізраель стверджує, що сучасна кіберборотьба дедалі менше схожа на окремі атаки та дедалі більше – на довгострокове підривання можливостей супротивника ще до початку відкритого конфлікту.

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Чому кібероперації стають небезпечнішими?

"Найвища майстерність війни – підкорити ворога без бою". Автор нагадує, що цей принцип, який приписують Сунь-цзи, сьогодні дедалі точніше описує логіку кіберпротистояння.

На його думку, переломний момент настав через одночасний розвиток ШІ, автоматизації, хмарної інфраструктури та взаємопов'язаних цифрових систем. Окремо кожна технологія вже змінює галузь, але разом вони різко збільшують як можливості атакувальників, так і масштаби потенційних наслідків.

Автор називає ШІ головним каталізатором змін. Сучасні системи вже здатні автоматизувати розвідку, пошук вразливостей і підготовку експлойтів. Найбільше занепокоєння викликає те, що ці процеси дедалі частіше виконуються автономними агентами без участі людини.

У статті наведено результати дослідження серед ІТ-керівників:

65% вважають, що темпи розвитку ШІ вже випереджають чинні правила та політики кібербезпеки.

79% побоюються, що держави використовуватимуть ШІ для створення складніших і точніше націлених кібератак.

Ізраель описує це як епоху "агентного рою" – автономних систем, які можуть сканувати мережі, знаходити слабкі місця та перетворювати їх на інструменти атаки за секунди.

Квантові обчислення – загроза, якої ще немає, але до неї вже готуються

Окремий блок присвячений квантовим технологіям. Повноцінні комерційні квантові комп'ютери ще не з'явилися, однак автор вважає, що вони становлять структурний ризик для сучасного шифрування.

За наведеними в колонці даними, чверть ІТ-керівників уже називає потенційне використання квантових технологій найбільшою екзистенційною кіберзагрозою. Як приклади геополітичної конкуренції згадуються заяви про експериментальні квантові кіберзасоби в Китаї та розробку квантових навігаційних систем у Росії для протидії електронній боротьбі.

Автор не стверджує, що багатофакторна автентифікація чи політики паролів стали непотрібними. Проблема в іншому: цих базових заходів уже недостатньо як єдиної лінії оборони, коли атаки можуть здійснюватися автономними системами на машинній швидкості.

Ситуацію погіршує зростання так званої "тіньової" роботи з ШІ. У статті наведено оцінку, що 71% співробітників використовують неперевірені інструменти ШІ, інколи передаючи в публічні моделі корпоративний код та іншу чутливу інформацію.

Що таке керування кіберекспозицією?

Ключова рекомендація Ізраеля – перейти від реактивної моделі безпеки до безперервного розуміння власної кіберекспозиції (cyber exposure management).

Йдеться не лише про пошук окремих вразливостей. Організація має бачити, як між собою пов'язані активи, програмне забезпечення, облікові записи, хмарні сервіси, виробничі системи та ланцюги постачання. Саме ці зв'язки часто визначають реальний маршрут атаки.

На практиці це означає:

безперервне картографування активів і залежностей; аналіз шляхів доступу між системами; використання автоматизації та ШІ для пріоритизації найнебезпечніших експозицій; перехід від реагування на тисячі окремих сповіщень до прогнозування можливих дій противника.

Чому діяти потрібно зараз?

Головний висновок автора – вікно між появою вразливості та її експлуатацією швидко скорочується. Технології зближуються, автоматизація прибирає людські затримки, а атакувальники вже експериментують із новими підходами на практиці.

Тому підготовленість у майбутній кіберконфронтації, на думку Ізраеля, визначатиметься не швидкістю реагування після атаки, а тим, наскільки добре організація розуміє свій цифровий ландшафт до того, як атака почнеться.