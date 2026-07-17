Кінець епохи домінування США: китайська Kimi K3 з відкритим кодом наздогнала OpenAI та Google

Пекінський стартап Moonshot AI презентував Kimi K3 – нову модель штучного інтелекту, що кидає виклик американським гігантам. Це перший відкритий алгоритм такого масштабу, який за багатьма показниками обійшов навіть новітні розробки OpenAI та Anthropic.

Технологічний прорив Moonshot AI

Kimi K3 базується на архітектурі Mixture-of-Experts (MoE) і налічує вражаючі 2,8 трильйона параметрів. Це робить її першою відкритою моделлю у класі трьох трильйонів. Попри колосальний обсяг даних, нейромережа працює надзвичайно ефективно: для обробки кожного запиту вона активує лише 16 із 896 доступних "експертів". Про це пише видання Neowin.

Такий підхід дозволяє значно прискорити роботу моделі порівняно з системами, які змушені задіювати всі ресурси для кожного окремого запиту. Розробники також реалізували нативну підтримку візуального контенту та забезпечили величезне контекстне вікно, що сягає одного мільйона токенів. Це дозволяє моделі аналізувати цілі книги або величезні масиви програмного коду за один раз.

Рекордна продуктивність у цифрах

Хоча в питаннях загального користувацького досвіду Kimi K3 все ще дещо поступається Claude Fable 5 та GPT-5.6 Sol, у багатьох професійних тестах китайська розробка встановила нові світові рекорди. Зокрема, у спеціалізованому тесті на програмування FrontierSWE модель набрала 81,2 бала, тоді як GPT-5.6 Sol показала лише 71,3 бала, а Claude Opus 4.8 – 66,7 бала.

Нейромережа також очолила рейтинг SWE Marathon із показником 42 бали. Крім того, Kimi K3 продемонструвала найкращі результати в історії на тесті BrowseComp, набравши 91,2 бала. Модель випередила всі існуючі американські аналоги в таких бенчмарках, як AutomationBench, SpreadsheetBench 2, OmniDocBench та в тестах на візуальне логічне мислення.

Доступність і плани на майбутнє

Важливо розуміти, що результати синтетичних тестів не завжди на сто відсотків збігаються з реальним досвідом використання, особливо враховуючи різні методики тестування. Проте Moonshot AI вже зробила свою модель доступною для широкого загалу. Скористатися перевагами Kimi K3 можна через вебверсію, десктопний додаток, спеціалізований інструмент Kimi Code або через API для розробників.

Вартість використання моделі через API становить 0,30 долара за мільйон токенів для вхідних даних із кешу та 3 долари за мільйон токенів без кешу. Робота нейромережі над вихідним текстом коштує 15 доларів за мільйон токенів.

27 липня 2026 року стартап запланував відкриття коду всіх моделей. Цей крок може остаточно стерти межу між закритими комерційними системами США та відкритими розробками.