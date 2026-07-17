Технологический прорыв Moonshot AI

Kimi K3 основана на архитектуре Mixture-of-Experts (MoE) и насчитывает впечатляющие 2,8 триллиона параметров. Это делает ее первой открытой моделью в классе трех триллионов. Несмотря на колоссальный объем данных, нейросеть работает чрезвычайно эффективно: для обработки каждого запроса она активирует лишь 16 из 896 доступных "экспертов". Об этом пишет издание Neowin.

Такой подход позволяет значительно ускорить работу модели по сравнению с системами, которые вынуждены задействовать все ресурсы для каждого отдельного запроса. Разработчики также реализовали нативную поддержку визуального контента и обеспечили огромное контекстное окно, достигающее одного миллиона токенов. Это позволяет модели анализировать целые книги или огромные массивы программного кода за один раз.

Рекордная производительность в цифрах

Хотя в вопросах общего пользовательского опыта Kimi K3 все еще несколько уступает Claude Fable 5 и GPT-5.6 Sol, во многих профессиональных тестах китайская разработка установила новые мировые рекорды. В частности, в специализированном тесте по программированию FrontierSWE модель набрала 81,2 балла, тогда как GPT-5.6 Sol показала лишь 71,3 балла, а Claude Opus 4.8 – 66,7 балла.

Нейросеть также возглавила рейтинг SWE Marathon с результатом 42 балла. Кроме того, Kimi K3 продемонстрировала лучшие результаты в истории в тесте BrowseComp, набрав 91,2 балла. Модель опередила все существующие американские аналоги в таких бенчмарках, как AutomationBench, SpreadsheetBench 2, OmniDocBench, а также в тестах на визуальное логическое мышление.

Доступность и планы на будущее

Важно понимать, что результаты синтетических тестов не всегда на сто процентов совпадают с реальным опытом использования, особенно с учетом различных методик тестирования. Однако, Moonshot AI уже сделала свою модель доступной для широкой публики. Воспользоваться преимуществами Kimi K3 можно через веб-версию, настольное приложение, специализированный инструмент Kimi Code или через API для разработчиков.

Стоимость использования модели через API составляет 0,30 доллара за миллион токенов для входных данных из кэша и 3 доллара за миллион токенов без кэша. Работа нейросети над исходным текстом стоит 15 долларов за миллион токенов.

27 июля 2026 года стартап запланировал открытие исходного кода всех моделей. Этот шаг может окончательно стереть границу между закрытыми коммерческими системами США и открытыми разработками.