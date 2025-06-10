Наскільки Китай відстає від США у штучному інтелекті

Китай поступово скорочує відрив від США у сфері штучного інтелекту. Попри експортні обмеження та регуляторний тиск, Пекін демонструє значні успіхи у розробці ШІ-технологій, наближаючись до досягнення паритету з американськими моделями. Одного дня країна може стати світовим лідером на ринку ШІ.

Технологічне суперництво

Китайські розробки у сфері штучного інтелекту зараз відстають від американських лише на кілька місяців, вважає Девід Сакс, радник з питань ШІ у команді Дональда Трампа. Він попереджає, що занадто жорстке регулювання з боку уряду США може призвести до втрати технологічного лідерства, оскільки гальмуватиме розвиток, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За словами Сакса, адміністрація США стривожена темпами розвитку штучного інтелекту в Китаї. Хоча обмеження на експорт обладнання для навчання моделей, зокрема заборона NVIDIA постачати потужні чипи до Китаю, дійсно уповільнили розвиток китайських компаній, водночас вони стали стимулом для внутрішніх інновацій. Компанії Huawei та DeepSeek уже представили власні технології – чипи Ascend AI та конкурентоспроможні мовні моделі.

Сакс наголосив, що гонка у сфері ШІ прискорюється, і Китай швидко скорочує відставання. На його думку, США занадто агресивно підходять до регулювання цієї галузі, що в перспективі може обернутися втратою конкурентних переваг. Він вважає, що натомість Китай зможе вийти на ринок із дешевшими й менш обмеженими альтернативами.

Адміністрація Трампа, за словами Сакса, вже скасувала деякі ініціативи попередньої адміністрації щодо обмеження поширення ШІ-технологій. Він застерігає, що надмірні обмеження лише шкодять можливостям США залишатися на чолі інновацій.

Радник Трампа переконаний: США повинні зняти бар’єри для розвитку власних ШІ-технологій, інакше ризикують програти довготривалу конкуренцію. За його оцінками, китайським моделям залишилося близько трьох-шести місяців до досягнення рівня провідних американських рішень.