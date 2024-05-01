Китай створив найдетальнішу геологічну карту Місяця в історії

Китайські астрономи поділилися найдетальнішою геологічною картою Місяця, яку коли-небудь створювали. На ній показано понад 12 000 структур. Цей атлас буде корисним у виборі місць посадки для майбутніх місій на супутник.

Деталі

Атлас, на створення якого близько 100 дослідників витратили понад десять років, відображає поверхню Місяця у вишуканих деталях, показуючи 14 категорій структур, 17 типів гірських порід, 81 ударний басейн і 12 341 кратер.

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Дослідники розпочали картографічний проєкт ще у 2012 році з метою полегшити вибір місць для посадки та видобутку ресурсів для майбутніх місячних місій Китаю. Вчені, які створили атлас, доступний китайською та англійською мовами, кажуть, що він буде корисним і для інших країн.

Геологічний атлас Місяця має велике значення для вивчення еволюції Місяця, вибору місця для майбутньої місячної дослідницької станції та використання місячних ресурсів. Це також може допомогти нам краще зрозуміти Землю та інші планети Сонячної системи, такі як Марс,

– каже співкерівник дослідження Оуян Цзіюань, професор Інституту геохімії Китайської академії наук.

Дослідники створили атлас, використовуючи дані китайської місії "Чан'е-1" – безпілотного космічного апарата, який сканував поверхню Місяця з орбіти в період між 2007 і 2009 роками. Пізніші спостереження, зроблені з поверхні Місяця місяцеходами "Чан'е-3" і "Чан'е-4" у 2013 і 2019 роках відповідно, підтвердили спостереження, зроблені з орбіти.



Найбільш детальна карта Місяця, яка показує понад 12 000 місячних структур / Фото Chinese Academy of Sciences

Дослідники також зробили перехресні посилання на свої дані з даними індійського зонда Chandrayaan-1 та місій NASA GRAIL і Lunar Reconnaissance Orbiter.

Випуск цього атласу припадає на період зростаючих амбіцій китайських космічних програм. Нещодавно Китай висадив дослідницькі апарати на Місяць і Марс, а також завершив будівництво космічної станції "Тяньгун" у 2022 році. Крім того, країна планує будівництво станції дослідження Місяця, яке планується завершити до 2030 року.