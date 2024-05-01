Китай создал самую подробную геологическую карту Луны в истории

Китайские астрономы поделились самой детальной геологической картой Луны, которую когда-либо создавали. На ней показано более 12 000 структур. Этот атлас будет полезным в выборе мест посадки для будущих миссий на спутник.

Детали

Атлас, на создание которого около 100 исследователей потратили более десяти лет, отображает поверхность Луны в изысканных деталях, показывая 14 категорий структур, 17 типов горных пород, 81 ударный бассейн и 12 341 кратер.

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Исследователи начали картографический проект в 2012 году с целью облегчить выбор мест для посадки и добычи ресурсов для будущих лунных миссий Китая. Ученые, которые создали атлас, доступный на китайском и английском языках, говорят, что он будет полезным и для других стран.

Геологический атлас Луны имеет большое значение для изучения эволюции Луны, выбора места для будущей лунной исследовательской станции и использования лунных ресурсов. Это также может помочь нам лучше понять Землю и другие планеты Солнечной системы, такие как Марс,

– говорит соруководитель исследования Оуян Цзиюань, профессор Института геохимии Китайской академии наук.

Исследователи создали атлас, используя данные миссии "Чанъэ-1" – беспилотного космического аппарата, который сканировал поверхность Луны с орбиты в период между 2007 и 2009 годами. Более поздние наблюдения, сделанные с поверхности Луны луноходами "Чанъэ-3" и "Чанъэ-4" в 2013 и 2019 годах соответственно, подтвердили наблюдения, сделанные с орбиты.



Наиболее подробная карта Луны, которая показывает более 12 000 лунных структур / Фото Chinese Academy of Sciences

Исследователи также сделали перекрестные ссылки на свои данные с данными индийского зонда Chandrayaan-1 и миссий NASA GRAIL и Lunar Reconnaissance Orbiter.

Выпуск этого атласа приходится на период растущих амбиций китайских космических программ. Недавно Китай высадил исследовательские аппараты на Луну и Марс, а также завершил строительство космической станции "Тяньгун" в 2022 году. Кроме того, страна планирует строительство станции исследования Луны, которое планируется завершить до 2030 года.